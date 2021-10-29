https://sputnik-georgia.ru/20211029/vykhodit-novyy-postkovidnyy-epizod-yuzhnogo-parka-data-vykhoda-261593897.html

Выходит новый "постковидный" эпизод "Южного парка": дата выхода

Выходит новый "постковидный" эпизод "Южного парка": дата выхода

Детали сюжета пока не известны, но, судя по названию, действие будет связано с пандемией коронавируса 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T14:34+0400

2021-10-29T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Американский сервис Paramount + назвал дату выхода предстоящего эпизода "Южного парка" - он называется "South Park: Post Covid". Тизер уже представлен на YouTube. Премьера нового сезона состоится в США в День Благодарения, 25 ноября. По информации Collider, анимационный фильм также можно будет посмотреть в Скандинавских странах, Латинской Америке, Австралии и Канаде.Любопытно, что детали сюжета мультфильма не разглашают. Но, судя по названию, действие будет связано с пандемией коронавируса. Причем Paramount + также анонсировал выход второго мультфильма, название которого пока не объявлено. Известно, что он выйдет в декабре.О "Южном парке""Южный Парк" (South Park) — знаменитый американский мультсериал, создателями которого являются Трей Паркер и Мэтт Стоун. Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала "Симпсоны". В центре сюжета - сумасшедшие приключения четырех мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк, штат Колорадо. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу через пародии и черный юмор. Обычно "Южный Парк" выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, в мире, сша, анимация, кино, сериал