"Женщина может", или Самый таинственный уикенд в Тбилиси: куда пойти на выходные?
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанк"Зомби-парад" в канун Хэллоуина в Новосибирске
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev/
Да здравствуют выходные и отдых, когда мы можем по-настоящему отвлечься от суеты, работы и проблем – хотя бы на время
Для этого традиционно на помощь спешит афиша мероприятий, которую Sputnik Грузия предлагает своим читателям. Наслаждайтесь!
Нарядиться на Хэллоуин
Празднование Хэллоуина
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev/
Когда: 31 октября, 14:00-20:00
Где: Alibi Room (ул. М. Бросе, 4)
Вот и настал самый страшный и полный ужаса праздник, который многие так любят. Костюмы, грим, развлечения, атмосфера таинственности – вот почему мы так его ждали. И, наконец, предлагаем посетить это мероприятие, для появления на котором обязательно понадобится соответсвующий костюм. Там вас будут ждать развлечения, конкурсы на лучший наряд, грим, вкусности и многое другое.
Пойти на читку пьесы
© Facebook / Lara IsaevaМероприятие кафе Utskho
Мероприятие кафе Utskho
© Facebook / Lara Isaeva
Когда: 29 октября, 19:30
Где: Utskho (ул. В. Орбелиани, 20/4)
Кафе Utskho готовит для своих гостей приятный вечер, где можно будет послушать смешную и трогательную пьесу Ольги Мано "Женщина может". Все это под ароматный глинтвейн, сырный кофе (или что вы там любите). Отличная возможность, чтобы провести осенний вечер в хорошей компании.
Пройти автомобильный квест
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на вечерний Тбилиси
Вид на вечерний Тбилиси
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда: 29 октября
Где: Тбилиси
Пора попробовать себя в интересном автомобильном квесте на улицах Тбилиси. Для участия необходимо собрать команду с водителем, подключиться к чату для получения заданий из Центра и отправиться в увлекательное путешествие по улицам ночного Тбилиси. Для подробностей свяжитесь с организаторами.
"Жутко" расслабиться
© REUTERS / Kim Kyung-HoonУчастница костюмированного представления на празднике Хэллоуин в Кавасаки, к югу от Токио, Япония
Участница костюмированного представления на празднике Хэллоуин в Кавасаки, к югу от Токио, Япония
Когда: 30-31 октября
Где: Soda Bar Tbilisi (ул. Ш. Дадиани, 20)
Если вы хотите совместить вечер Хэллоуина, а также попивать коктейли в баре, то это мероприятие для вас. Кстати, организаторы предлагают появиться в интересном костюме, за что можно будет получить шот бесплатно. Самая "жуткая" и интересная часть мероприятия начнется после 23:00.
Попасть на Карнавал душ
© REUTERS / Vasily FedosenkoДевушка, лицо которой косметика превратила в маску зомби, отмечает Хэллоуин в Минске, Беларусь
Девушка, лицо которой косметика превратила в маску зомби, отмечает Хэллоуин в Минске, Беларусь
Когда: 29 октября, 14:00
Где: Ezo (ул. Г. Кикодзе, 16)
Много Хэллоуина не бывает, к тому же мы предлагаем вам самые интересные мероприятия, которые будут проходить в городе. Организаторы говорят, что у них соберутся нимфы, ведьмы и другие существа из волшебного мира, а вы можете стать их частью. Там вас будут ждать интересные блюда, живая музыка, поддерживающая мистическую атмосферу и многое другое.
Не упустить фестиваль брейка
© photo: Sputnikчемпионат по брейк-дансу
чемпионат по брейк-дансу
© photo: Sputnik
Когда: 29 октября, 15:00
Где: парк Мзиури
От этого ивента у вас может захватить дух, ведь смотреть, как выступают танцоры брейкданса, действительно, интересно. Для тех, кто давно хотел попробовать себя в этой сфере, участие бесплатно – как для новичков, так и для профессионалов. В итоге будут выявлены лучшие и вручены денежные призы. Но главная награда в категории старше 16 лет – поездка на чемпионат мира в Париже 4 декабря. Так что спешите!
Отправиться на оперу
Здание тбилисского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили
Когда: 30 октября, 19:00
Где: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)
Подробнее: www.opera.ge
Тбилисский театр оперы и балета приглашает зрителей на премьерную оперу Джузеппе Верди "Сила судьбы". Что интересно, это единственная опера Верди, написанная специально для российского театра. Режиссером постановки является сценограф, художник по костюмам Стефано Пода. Должно быть феерично!
Насладиться осенью на Руставели
© Facebook / STALLTbilisi Market (STALL)
Tbilisi Market (STALL)
© Facebook / STALL
Когда: 30, 31 октября
Где: пр. Ш. Руставели
Если хотите насладиться прогулкой и красотой столицы в осеннюю пору под шорох листьев, то смело шагайте в направлении проспекта Руставели в эти выходные. Там уже традиционно вас будет ждать ярмарка грузинских рукодельных изделий, где каждый сможет найти что-то по вкусу или же просто посмотреть по сторонам, а не в смартфоны.
Приготовить пиццу с привидениями
© Flickr / creepyhalloweenimagesКостюм привидения на Хэллоуин
Костюм привидения на Хэллоуин
© Flickr / creepyhalloweenimages
Когда: 30, 31 октября, 13:00
Где: Tamashobana (ул. Г. Ахледиани, 13)
Проведите уикенд вместе с детьми интересно и полезно. Tamashobana предлагает посетить воркшоп по приготовлению маленьких пицц, но не простых, а c привидениями - в духе Хеллоуина. Чем не повод хорошо и вкусно провести время?!
Что в театре?
29 октября в Театре кукол – "Деда эна"
29 октября в Свободном театре – "Когда ты по мне очень соскучишься"
29 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"
29 октября в Театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"
30 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
Театр киноактера им. Михила Туманишвили
Театр киноактера им. Михила Туманишвили
30 октября в Театре кукол – "Летели журавли"
30 октября в Театре юного зрителя Думбад – "На виселице"
30 октября в Свободном театре – "Свидание для троих"
30 октября в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"
30 октября в Театре кукол – "Трое у одного стула"
© photo: Tumanishvili Film Actors Theatre / FBСпектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
Спектакль "Гамлет / машина" Театра киноактера Туманишвили
30, 31 октября в Театре на Атонели – "Доброе утро, стодолларовая"
30, 31 октября в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"
31 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
31 октября в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная"
31 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
Спектакль "Вано и Нико"
31 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Переполох из ничего"
31 октября в Свободном театре - "Сказка, она меня пьянит и манит"
31 октября в Театре Руставели – "Вано и Нико"
31 октября в Театре кукол – "Невзрачный"
Что посмотреть в кино?
"Последняя дуэль" (историческая драма)
"Хэллоуин убивает" (ужасы, триллер)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"После. Глава 3" (драма)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)
Мультфильмы
"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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