https://sputnik-georgia.ru/20211029/zhenschina-mozhet-ili-samyy-tainstvennyy-uikend-v-tbilisi-kuda-poyti-na-vykhodnye-261563855.html

"Женщина может", или Самый таинственный уикенд в Тбилиси: куда пойти на выходные?

"Женщина может", или Самый таинственный уикенд в Тбилиси: куда пойти на выходные?

Да здравствуют выходные и отдых, когда мы можем по-настоящему отвлечься от суеты, работы и проблем – хотя бы на время 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T09:36+0400

2021-10-29T09:36+0400

2021-10-29T09:36+0400

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Для этого традиционно на помощь спешит афиша мероприятий, которую Sputnik Грузия предлагает своим читателям. Наслаждайтесь!Нарядиться на ХэллоуинКогда: 31 октября, 14:00-20:00Где: Alibi Room (ул. М. Бросе, 4)Подробнее: https://www.facebook.com/events/916666252302620/?active_tab=discussionВот и настал самый страшный и полный ужаса праздник, который многие так любят. Костюмы, грим, развлечения, атмосфера таинственности – вот почему мы так его ждали. И, наконец, предлагаем посетить это мероприятие, для появления на котором обязательно понадобится соответсвующий костюм. Там вас будут ждать развлечения, конкурсы на лучший наряд, грим, вкусности и многое другое.Пойти на читку пьесыКогда: 29 октября, 19:30Где: Utskho (ул. В. Орбелиани, 20/4)Подробнее: https://www.facebook.com/filmlara/posts/5171757656173157Кафе Utskho готовит для своих гостей приятный вечер, где можно будет послушать смешную и трогательную пьесу Ольги Мано "Женщина может". Все это под ароматный глинтвейн, сырный кофе (или что вы там любите). Отличная возможность, чтобы провести осенний вечер в хорошей компании.Пройти автомобильный квестКогда: 29 октябряГде: ТбилисиПодробнее: https://www.facebook.com/events/200480338761531/?active_tab=discussionПора попробовать себя в интересном автомобильном квесте на улицах Тбилиси. Для участия необходимо собрать команду с водителем, подключиться к чату для получения заданий из Центра и отправиться в увлекательное путешествие по улицам ночного Тбилиси. Для подробностей свяжитесь с организаторами."Жутко" расслабитьсяКогда: 30-31 октябряГде: Soda Bar Tbilisi (ул. Ш. Дадиани, 20)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1088589245283543/?active_tab=discussionЕсли вы хотите совместить вечер Хэллоуина, а также попивать коктейли в баре, то это мероприятие для вас. Кстати, организаторы предлагают появиться в интересном костюме, за что можно будет получить шот бесплатно. Самая "жуткая" и интересная часть мероприятия начнется после 23:00.Попасть на Карнавал душКогда: 29 октября, 14:00Где: Ezo (ул. Г. Кикодзе, 16)Подробнее: https://www.facebook.com/events/178029011147086/?active_tab=discussionМного Хэллоуина не бывает, к тому же мы предлагаем вам самые интересные мероприятия, которые будут проходить в городе. Организаторы говорят, что у них соберутся нимфы, ведьмы и другие существа из волшебного мира, а вы можете стать их частью. Там вас будут ждать интересные блюда, живая музыка, поддерживающая мистическую атмосферу и многое другое.Не упустить фестиваль брейкаКогда: 29 октября, 15:00Где: парк МзиуриПодробнее: https://www.facebook.com/events/657555105233620/?active_tab=discussionОт этого ивента у вас может захватить дух, ведь смотреть, как выступают танцоры брейкданса, действительно, интересно. Для тех, кто давно хотел попробовать себя в этой сфере, участие бесплатно – как для новичков, так и для профессионалов. В итоге будут выявлены лучшие и вручены денежные призы. Но главная награда в категории старше 16 лет – поездка на чемпионат мира в Париже 4 декабря. Так что спешите!Отправиться на оперуКогда: 30 октября, 19:00Где: Театр оперы и балета (пр. Ш. Руставели, 25)Подробнее: www.opera.geТбилисский театр оперы и балета приглашает зрителей на премьерную оперу Джузеппе Верди "Сила судьбы". Что интересно, это единственная опера Верди, написанная специально для российского театра. Режиссером постановки является сценограф, художник по костюмам Стефано Пода. Должно быть феерично!Насладиться осенью на РуставелиКогда: 30, 31 октябряГде: пр. Ш. РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644338320868/?active_tab=discussionЕсли хотите насладиться прогулкой и красотой столицы в осеннюю пору под шорох листьев, то смело шагайте в направлении проспекта Руставели в эти выходные. Там уже традиционно вас будет ждать ярмарка грузинских рукодельных изделий, где каждый сможет найти что-то по вкусу или же просто посмотреть по сторонам, а не в смартфоны.Приготовить пиццу с привидениямиКогда: 30, 31 октября, 13:00Где: Tamashobana (ул. Г. Ахледиани, 13)Подробнее: https://www.facebook.com/events/920127885553701/?active_tab=discussionПроведите уикенд вместе с детьми интересно и полезно. Tamashobana предлагает посетить воркшоп по приготовлению маленьких пицц, но не простых, а c привидениями - в духе Хеллоуина. Чем не повод хорошо и вкусно провести время?!Что в театре?29 октября в Театре кукол – "Деда эна"29 октября в Свободном театре – "Когда ты по мне очень соскучишься"29 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"29 октября в Театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"30 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"30 октября в Театре кукол – "Летели журавли"30 октября в Театре юного зрителя Думбад – "На виселице"30 октября в Свободном театре – "Свидание для троих"30 октября в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"30 октября в Театре кукол – "Трое у одного стула"30, 31 октября в Театре на Атонели – "Доброе утро, стодолларовая"30, 31 октября в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина"31 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"31 октября в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная"31 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"31 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Переполох из ничего"31 октября в Свободном театре - "Сказка, она меня пьянит и манит"31 октября в Театре Руставели – "Вано и Нико"31 октября в Театре кукол – "Невзрачный"Что посмотреть в кино?"Последняя дуэль" (историческая драма)"Хэллоуин убивает" (ужасы, триллер)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"После. Глава 3" (драма)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, куда сходить в тбилиси в выходные