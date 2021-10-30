https://sputnik-georgia.ru/20211030/aktivnost-izbirateley-na-1500---3182---tsik-gruzii-261632923.html
Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T15:47+0400
2021-10-30T15:47+0400
2021-10-30T16:15+0400
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второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 15:00 по тбилисскому времени составляет 31,82%, сообщает ЦИК Грузии.В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 664 573 избирателя.Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 15:00 была 33,18%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 29,84%.Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (45,4%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (26,9%). Что касается столицы, там проголосовали 30,8% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 34,2% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 27,4%. Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая: Второй тур выборовГраждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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выборы, новости, грузия, местные выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии
Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
15:47 30.10.2021 (обновлено: 16:15 30.10.2021)
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 15:00 по тбилисскому времени составляет 31,82%, сообщает ЦИК Грузии.
В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 664 573 избирателя.
Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 15:00 была 33,18%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 29,84%.
Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (45,4%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (26,9%).
Что касается столицы, там проголосовали 30,8% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 34,2% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 27,4%.
Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая:
Второй тур выборов
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.