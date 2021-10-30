Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/aktivnost-izbirateley-na-1500---3182---tsik-gruzii-261632923.html
Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T15:47+0400
2021-10-30T16:15+0400
выборы
новости
грузия
местные выборы
второй тур местных выборов 2021 в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129827_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_ce728de6f3e740dbdbb7f829079d0a7f.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 15:00 по тбилисскому времени составляет 31,82%, сообщает ЦИК Грузии.В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 664 573 избирателя.Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 15:00 была 33,18%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 29,84%.Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (45,4%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (26,9%). Что касается столицы, там проголосовали 30,8% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 34,2% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 27,4%. Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая: Второй тур выборовГраждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c0fb9f5fddd68498ba1ad47f0470f9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выборы, новости, грузия, местные выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии

Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии

15:47 30.10.2021 (обновлено: 16:15 30.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные по явке избирателей на выборах 2021
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 15:00 по тбилисскому времени составляет 31,82%, сообщает ЦИК Грузии.
В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 664 573 избирателя.
Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 15:00 была 33,18%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 29,84%.
Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (45,4%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (26,9%).
Что касается столицы, там проголосовали 30,8% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 34,2% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 27,4%.
Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая:
Рустави – 33,9%
Кутаиси – 29,7%
Поти – 33,9%
Зугдиди – 29,2%
Батуми – 34,2%.

Второй тур выборов

Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:19Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт
17:02Грузинская оппозиция заявила о попытках фальсификации в ходе второго тура выборов
16:42Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее
16:14Саакашвили этапируют в больницу? Заявление администрации тюрем
15:47Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
15:22МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия
14:39МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии
14:23В ЦИК Грузии рассказали о жалобах в ходе выборов
14:07Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор
13:29МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили
13:12На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
12:50Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах
12:27"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования
12:25Матч Суперкубка Европы по регби между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" перенесен
12:01Только мужчины, и все партийные: кто управлял Тбилиси за последние 30 лет
11:51ЦИК Грузии призвал способствовать спокойному процессу голосования на выборах
11:49Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?
11:46COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах страны ухудшается
11:31Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии
11:23Президент Грузии: "мы должны научиться единству"