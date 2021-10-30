https://sputnik-georgia.ru/20211030/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4610-261620303.html

Число погибших от коронавируса в Грузии превысило 10 тысяч

Число погибших от коронавируса в Грузии превысило 10 тысяч

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 2 624 пациента, а с начала пандемии – 655 129 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T10:47+0400

2021-10-30T10:47+0400

2021-10-30T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 610. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 715 865 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 624 человека, с начала пандемии – 655 129. Скончались 10 003.За сутки сделано 55 815 тестов, из которых 31 603 на антиген и 24 212 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,26%, за последние 14 дней – 8,96%, за последние семь дней – 8,82%.К этому времени в Грузии сделана 1 974 521 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 151.В карантине в данное время находятся 46 человек, в стационарах – 6 377, в ковид-гостиницах – 1 086.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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