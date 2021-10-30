https://sputnik-georgia.ru/20211030/covid-statistika-gruzii-situatsiya-v-regionakh-strany-ukhudshaetsya-261623085.html

COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах страны ухудшается

COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах страны ухудшается

На данный момент в Грузии состояние 1 593 пациентов тяжелое, из них 332 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T11:46+0400

2021-10-30T11:46+0400

2021-10-30T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 55 815 тестов на коронавирус: 31 603 – на антиген, 24 212– ПЦР-тестов, и выявлено 4 610 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 715 865 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 624 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 655 129 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 003.Из 4 610 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 663. Ситуация по регионам такова: Аджария – 154, Имерети – 871, Квемо Картли – 324, Шида Картли – 324, Гурия – 118, Самегрело - Земо Сванети – 316, Кахети – 577, Мцхета-Мтианети – 83, Самцхе-Джавахети – 133, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 47.На данный момент в Грузии 50 707 активных случая, из них 6 377 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 593 пациентов тяжелое, из них 332 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 086 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 43 244 инфицированных проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 46 человека, в самоизоляции – 37 404.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 29 октября составляет 8,26%, за две недели – 8,96%, за семь дней – 8,82%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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