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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
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Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото
Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото
Город Зугдиди на западе Грузии стал эпицентром событий во втором туре выборов в органы местного самоуправления 30.10.2021, Sputnik Грузия
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Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то выборы проходят в 42 районах 24 городов.За кресло мэра Зугдидского района борются представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Гурзия" Мамука Цоцерия и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анзор Мелия.Драки, стычки и жалобы - сообщения о нарушениях в ходе второго тура выборов поступали с утра с различных участков города Зугдиди . Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходило в Зугдиди.
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Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото

19:16 30.10.2021 (обновлено: 19:20 30.10.2021)
Город Зугдиди на западе Грузии стал эпицентром событий во втором туре выборов в органы местного самоуправления
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то выборы проходят в 42 районах 24 городов.
За кресло мэра Зугдидского района борются представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Гурзия" Мамука Цоцерия и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анзор Мелия.
Драки, стычки и жалобы - сообщения о нарушениях в ходе второго тура выборов поступали с утра с различных участков города Зугдиди . Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходило в Зугдиди.
© photo: Sputnik / Stringer

Второй тур выборов в органы местной власти не обошелся без эксцессов

Второй тур выборов в органы местной власти не обошелся без эксцессов - Sputnik Грузия
1/6
© photo: Sputnik / Stringer

Второй тур выборов в органы местной власти не обошелся без эксцессов

© photo: Sputnik / Stringer

"Горячей точкой" стал город Зугдиди на западе стране, где инциденты происходили на многих участках

&quot;Горячей точкой&quot; стал город Зугдиди на западе стране, где инциденты происходили на многих участках - Sputnik Грузия
2/6
© photo: Sputnik / Stringer

"Горячей точкой" стал город Зугдиди на западе стране, где инциденты происходили на многих участках

© photo: Sputnik / Stringer

Особенно "горячо" было на участке, где подрались сторонники "Грузинской мечты" и наблюдатели от Нацдвижения

Особенно &quot;горячо&quot; было на участке, где подрались сторонники &quot;Грузинской мечты&quot; и наблюдатели от Нацдвижения - Sputnik Грузия
3/6
© photo: Sputnik / Stringer

Особенно "горячо" было на участке, где подрались сторонники "Грузинской мечты" и наблюдатели от Нацдвижения

© photo: Sputnik / Stringer

В результате полиция задержала пять человек и завела два уголовных дела

В результате полиция задержала пять человек и завела два уголовных дела - Sputnik Грузия
4/6
© photo: Sputnik / Stringer

В результате полиция задержала пять человек и завела два уголовных дела

© photo: Sputnik / Stringer

Еще на одном участке в Зугдиди депутат от "Нацдвижения" Анна Цитлидзе обвинила власти в подкупе избирателей

Еще на одном участке в Зугдиди депутат от &quot;Нацдвижения&quot; Анна Цитлидзе обвинила власти в подкупе избирателей - Sputnik Грузия
5/6
© photo: Sputnik / Stringer

Еще на одном участке в Зугдиди депутат от "Нацдвижения" Анна Цитлидзе обвинила власти в подкупе избирателей

© photo: Sputnik / Stringer

Депутат даже продемонстрировала список избирателей, который, по ее словам, составлен координаторами "Грузинской мечты"

Депутат даже продемонстрировала список избирателей, который, по ее словам, составлен координаторами &quot;Грузинской мечты&quot; - Sputnik Грузия
6/6
© photo: Sputnik / Stringer

Депутат даже продемонстрировала список избирателей, который, по ее словам, составлен координаторами "Грузинской мечты"

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