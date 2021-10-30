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Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото

Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото

Город Зугдиди на западе Грузии стал эпицентром событий во втором туре выборов в органы местного самоуправления 30.10.2021, Sputnik Грузия

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Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то выборы проходят в 42 районах 24 городов.За кресло мэра Зугдидского района борются представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Гурзия" Мамука Цоцерия и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анзор Мелия.Драки, стычки и жалобы - сообщения о нарушениях в ходе второго тура выборов поступали с утра с различных участков города Зугдиди . Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходило в Зугдиди.

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