Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото

Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то выборы проходят в 42 районах 24 городов.За кресло мэра Зугдидского района борются представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Гурзия" Мамука Цоцерия и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анзор Мелия.Драки, стычки и жалобы - сообщения о нарушениях в ходе второго тура выборов поступали с утра с различных участков города Зугдиди . Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходило в Зугдиди.
Город Зугдиди на западе Грузии стал эпицентром событий во втором туре выборов в органы местного самоуправления
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то выборы проходят в 42 районах 24 городов.
За кресло мэра Зугдидского района борются представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Гурзия" Мамука Цоцерия и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анзор Мелия.
Драки, стычки и жалобы - сообщения о нарушениях в ходе второго тура выборов поступали с утра с различных участков города Зугдиди . Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходило в Зугдиди.