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Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку
Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку
С утра у избирательного участка в городе Зугдиди произошла драка 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T10:54+0400
2021-10-30T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. У избирательного участка в городе Зугдиди произошла драка – конфликт, предположительно, произошел между наблюдателем от оппозиционного движения "Для Грузии" и сторонниками правящей партии.Инцидент произошел у избирательного участка №20. Нескольких участников конфликта увезла позиция. Кандидат в мэры Зугдидского района от правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Цоцерия обвинил в случившемся активиста главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Мумладзе. По словам Цоцерия, Мумладзе заявил о сепаратистских настроях жителей Зугдиди, что и вызвало противостояние. Население Грузии во втором туре выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, зугдиди, местные выборы
Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку
10:54 30.10.2021 (обновлено: 10:57 30.10.2021)
С утра у избирательного участка в городе Зугдиди произошла драка
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. У избирательного участка в городе Зугдиди произошла драка – конфликт, предположительно, произошел между наблюдателем от оппозиционного движения "Для Грузии" и сторонниками правящей партии.
Инцидент произошел у избирательного участка №20. Нескольких участников конфликта увезла позиция.
Кандидат в мэры Зугдидского района от правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Цоцерия обвинил в случившемся активиста главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Мумладзе. По словам Цоцерия, Мумладзе заявил о сепаратистских настроях жителей Зугдиди, что и вызвало противостояние.
Население Грузии во втором туре выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
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