https://sputnik-georgia.ru/20211030/intsident-v-zugdidi--konflikt-s-uchastiem-nablyudateley-pereros-v-draku-261620194.html

Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку

Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку

С утра у избирательного участка в городе Зугдиди произошла драка 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T10:54+0400

2021-10-30T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. У избирательного участка в городе Зугдиди произошла драка – конфликт, предположительно, произошел между наблюдателем от оппозиционного движения "Для Грузии" и сторонниками правящей партии.Инцидент произошел у избирательного участка №20. Нескольких участников конфликта увезла позиция. Кандидат в мэры Зугдидского района от правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Цоцерия обвинил в случившемся активиста главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Мумладзе. По словам Цоцерия, Мумладзе заявил о сепаратистских настроях жителей Зугдиди, что и вызвало противостояние. Население Грузии во втором туре выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, зугдиди, местные выборы