https://sputnik-georgia.ru/20211030/kandidaty-gruzinskoy-mechty-v-mery-pobezhdayut-v-chetyrekh-krupnykh-gorodakh---ekzitpol-imedi-261643060.html

Кандидаты "Грузинской мечты" в мэры побеждают в четырех крупных городах - экзитпол "Имеди"

Кандидаты "Грузинской мечты" в мэры побеждают в четырех крупных городах - экзитпол "Имеди"

Телекомпания "Имеди" обнародовала предварительные результаты экзитпола по выборам мэров четырех крупных городов Грузии 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Телекомпания "Имеди" обнародовала предварительные результаты экзитпола по выборам мэров четырех крупных городов Грузии - везде побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Экзитпол по заказу лояльной к властям телекомпании "Имеди" провела компания GORBI. Согласно предварительным данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:ТбилисиКаха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 57,2%Ника Мелия "Единое национальное движение" - 42,8%БатумиАрчил Чиковани "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 50,8%Георгий Киртадзе "Единое национальное движение" - 49,2%РуставиНино Лацабидзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 53,8%Давид Киркитадзе "Единое национальное движение" - 46,2%КутаисиИосеб Хахалеишвили "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 51,9%Хатия Деканоидзе "Единое национальное движение" – 48,1%Опрошены были более 17 тысяч избирателей у 150 избирательных участков, выбранных методом случайной выборки.

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политика, новости, грузия, каха каладзе, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия, местные выборы