https://sputnik-georgia.ru/20211030/kobakhidze-18-iz-20-kandidatov-v-mery-ot-mechty-pobezhdayut-na-vyborakh-261637220.html

Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах

Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах

Председатель правящей партии призвал избирателей к активности 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T18:01+0400

2021-10-30T18:01+0400

2021-10-30T18:42+0400

политика

новости

грузия

ираклий кобахидзе

второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров в 18 из 20 муниципалитетов, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов. Он призвал избирателей к активности, чтобы не допустить победы "Нацдвижения", и призвал население отпраздновать победу после выборов. У офиса правящей партии уже появилась сцена, где лидеры партии и их сторонники сначала посмотрят результаты экзитполов телеканала "Imedi", а после будут праздновать победу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, второй тур местных выборов 2021 в грузии