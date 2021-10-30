https://sputnik-georgia.ru/20211030/kobakhidze-18-iz-20-kandidatov-v-mery-ot-mechty-pobezhdayut-na-vyborakh-261637220.html
Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
Председатель правящей партии призвал избирателей к активности 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T18:01+0400
2021-10-30T18:01+0400
2021-10-30T18:42+0400
политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров в 18 из 20 муниципалитетов, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов. Он призвал избирателей к активности, чтобы не допустить победы "Нацдвижения", и призвал население отпраздновать победу после выборов. У офиса правящей партии уже появилась сцена, где лидеры партии и их сторонники сначала посмотрят результаты экзитполов телеканала "Imedi", а после будут праздновать победу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, второй тур местных выборов 2021 в грузии
Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
18:01 30.10.2021 (обновлено: 18:42 30.10.2021)
Председатель правящей партии призвал избирателей к активности
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров в 18 из 20 муниципалитетов, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
"По нашим данным, мы уже смело можем сказать, что наши кандидаты твердо выигрывают выборы в 18 из 20 муниципалитетах. Кандидаты "Нацдвижения" в двух муниципалитетах приблизились к 50%, и у "зла" есть теоретический и практический шанс выиграть", - сказал Кобахидзе.
Он призвал избирателей к активности, чтобы не допустить победы "Нацдвижения", и призвал население отпраздновать победу после выборов.
У офиса правящей партии уже появилась сцена, где лидеры партии и их сторонники сначала посмотрят результаты экзитполов телеканала "Imedi", а после будут праздновать победу.
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