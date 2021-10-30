Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/kobakhidze-18-iz-20-kandidatov-v-mery-ot-mechty-pobezhdayut-na-vyborakh-261637220.html
Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
Председатель правящей партии призвал избирателей к активности 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T18:01+0400
2021-10-30T18:42+0400
политика
новости
грузия
ираклий кобахидзе
второй тур местных выборов 2021 в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261638189_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_3b97ccd4bca6f2e9d422bfc71c3d4eca.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров в 18 из 20 муниципалитетов, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов. Он призвал избирателей к активности, чтобы не допустить победы "Нацдвижения", и призвал население отпраздновать победу после выборов. У офиса правящей партии уже появилась сцена, где лидеры партии и их сторонники сначала посмотрят результаты экзитполов телеканала "Imedi", а после будут праздновать победу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261638189_134:0:1862:1296_1920x0_80_0_0_1bea3d45c63307b7c9d12ccfb72e10d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, второй тур местных выборов 2021 в грузии

Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах

18:01 30.10.2021 (обновлено: 18:42 30.10.2021)
© Facebook / Irakli KobakhidzeИраклий Кобахидзе. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Ираклий Кобахидзе. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Facebook / Irakli Kobakhidze
Председатель правящей партии призвал избирателей к активности
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" выигрывает выборы мэров в 18 из 20 муниципалитетов, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
"По нашим данным, мы уже смело можем сказать, что наши кандидаты твердо выигрывают выборы в 18 из 20 муниципалитетах. Кандидаты "Нацдвижения" в двух муниципалитетах приблизились к 50%, и у "зла" есть теоретический и практический шанс выиграть", - сказал Кобахидзе.
Он призвал избирателей к активности, чтобы не допустить победы "Нацдвижения", и призвал население отпраздновать победу после выборов.
У офиса правящей партии уже появилась сцена, где лидеры партии и их сторонники сначала посмотрят результаты экзитполов телеканала "Imedi", а после будут праздновать победу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
20:00Голосование в Грузии завешено: комиссии приступают к подсчету голосов
19:53МВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами
19:20Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены
19:16Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото
18:39СГБ объяснила, почему обнародовала улики по делу о попытке госпереворота в Грузии
18:01Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
17:52Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
17:19Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт
17:02Давление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии
16:42Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее
16:14Саакашвили этапируют в больницу? Заявление администрации тюрем
15:47Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
15:22МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия
14:39МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии
14:23В ЦИК Грузии рассказали о жалобах в ходе выборов
14:07Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор
13:29МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили
13:12На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
12:50Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах