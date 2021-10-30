https://sputnik-georgia.ru/20211030/krasnodar---krylya-sovetov-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261611773.html

"Краснодар" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Краснодар" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Краснодар" и "Крылья Советов" 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T09:36+0400

2021-10-30T09:36+0400

2021-10-30T09:36+0400

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клуб "крылья советов"

прогнозы результатов футбольных матчей

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В рамках XIII тура чемпионата России по футболу "Краснодар", находящийся в верхней части турнирной таблицы, примет на своем поле самарские "Крылья Советов". По тбилисскому времени встреча начнется в 20:00.На минувшей неделе "Краснодар" неприятно удивил своих болельщиков. В краснодарском дерби против "Кубани", которое состоялось в рамках Кубка России, "быки" проиграли 0:3 и выбыли из турнира. На этот матч Виктор Гончаренко не выставил основной состав, за что и поплатился. Хотя, кто знает – может быть в нынешнем сезоне "Краснодар" решил сосредоточиться исключительно на чемпионате.Так или иначе, но поражением от "Кубани" прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия "быков" во всех турнирах – пять побед при трех ничьих. В РПЛ "Краснодар" не проигрывает с конца августа. Сейчас команда располагается на пятом месте в турнирной таблице и в случае победы над "Крыльями" наверняка поднимется в зону еврокубков.Что касается самарского клуба, то "Крылья" также не смогли выйти в 1/8 финала Кубка России. Подопечные Игоря Осинькина уступили "Енисею" 0:1 и пропустили красноярский клуб в плей-офф турнира.Как мне кажется, здесь тоже можно понять главного тренера команды. "Крылья" в этом сезоне вернулись в РПЛ и их первоочередная задача – сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России. И на данном этапе самарский клуб вполне справляется с поставленной задачей. Перед отчетным туром "КС" находятся ровно посередине турнирной таблицы.Вполне логично, что фаворитом предстоящего противостояния является "Краснодар". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,62 (против 5,6 у гостей). В пользу "быков" говорит и статистика личных встреч. За девять последних встреч "Крылья" ни разу не смогли обыграть своего соперника – шесть поражений при трех ничьих.Приблизительно такого же исхода я ожидаю и в предстоящей игре. С небольшой оговоркой. Из 12 сыгранных матчей "Крылья" не сумели забить только в двух – "Спартаку" (0:1) и "Локомотиву" (0:2). Не забил самарский клуб и "Енисею". Не думаю, что в двух матчах подряд "Крылья" уйдут с поля без забитого гола. Однако, "Краснодар" все равно победит.Ставка: "Краснодар" победит и в матче будет забито больше 2.5 голов за 2,2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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