Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/kto-pobedit-v-gruzii-prokhodit-vtoroy-tur-mestnykh-vyborov---video-261619451.html
Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео
Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео
В Грузии снова выборы - на этот раз муниципальные, второй тур. Смотрите в видео Sputnik, как проходит процесс голосования 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T10:37+0400
2021-10-30T10:37+0400
грузия
видео
мультимедиа
местные выборы
выборы в местные органы власти в грузии
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261619371_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb6f43186c5d1afdeca2440ab9f544d6.jpg
Бывшая правящая партия "Единое нацдвижение" думает, что добьется победы на местах. На кону – посты мэров в Тбилиси и других крупных городах, а также места в городских советах - сакребуло. Правящая партия "Грузинская мечта" сдаваться не собирается. Накануне власти заявили, что сторонники Михаила Саакашвили готовят переворот. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Экс-президент уже 30 дней сидит в тюрьме и все это время продолжает голодовку. Тем временем Служба безопасности Грузии заявила, что был раскрыт план перехвата и освобождения Саакашвили во время его перевода в больницу. Перед вторым туром старые враги провели в столице Грузии показательные акции. "Единое Нацдвижение" вывело на улицы в центре Тбилиси десятки тысяч людей. То же самое через несколько дней сделала и "Грузинская мечта". Теперь главный вопрос, каким будет итог местных выборов и как примет его оппозиция. Невозможно и предсказать, что будет с Саакашвили, состояние которого близко к критическому. Но уже понятно, что Грузию ждет "горячий ноябрь" 2021.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261619371_210:0:1170:720_1920x0_80_0_0_d89389053c3e80228da0a602f6c4f5c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, видео, мультимедиа, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии, видео-новости из грузии, видео

Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео

10:37 30.10.2021
© video: Sputnik / Stringer
В Грузии снова выборы - на этот раз муниципальные, второй тур. Смотрите в видео Sputnik, как проходит процесс голосования
Бывшая правящая партия "Единое нацдвижение" думает, что добьется победы на местах. На кону – посты мэров в Тбилиси и других крупных городах, а также места в городских советах - сакребуло.
Правящая партия "Грузинская мечта" сдаваться не собирается. Накануне власти заявили, что сторонники Михаила Саакашвили готовят переворот.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Экс-президент уже 30 дней сидит в тюрьме и все это время продолжает голодовку. Тем временем Служба безопасности Грузии заявила, что был раскрыт план перехвата и освобождения Саакашвили во время его перевода в больницу.
Перед вторым туром старые враги провели в столице Грузии показательные акции. "Единое Нацдвижение" вывело на улицы в центре Тбилиси десятки тысяч людей. То же самое через несколько дней сделала и "Грузинская мечта". Теперь главный вопрос, каким будет итог местных выборов и как примет его оппозиция.
Невозможно и предсказать, что будет с Саакашвили, состояние которого близко к критическому. Но уже понятно, что Грузию ждет "горячий ноябрь" 2021.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:01Только мужчины, и все партийные: кто управлял Тбилиси за последние 30 лет
11:51ЦИК Грузии призвал способствовать спокойному процессу голосования на выборах
11:49Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?
11:46COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах страны ухудшается
11:31Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии
11:23Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
11:15На выборах в Грузии к 10:00 проголосовали 7,38% избирателей – ЦИК
11:12"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья
10:54Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку
10:47Число погибших от коронавируса в Грузии превысило 10 тысяч
10:37Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео
10:25Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков
10:17Премьер Грузии объяснил свои слова о Саакашвили и самоубийстве
10:04Курс лари на субботу – 3,1601 GEL/$1
09:36"Краснодар" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу
09:13Без комментариев: Иванишвили проголосовал на выборах в Грузии
09:13В Грузии началось голосование – ЦИК сделал первое заявление
09:01Рост экономики Грузии за девять месяцев остается двузначным – новая статистика
08:06Спикер парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах
08:01В Грузии стартовал второй тур местных выборов