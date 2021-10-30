https://sputnik-georgia.ru/20211030/kto-pobedit-v-gruzii-prokhodit-vtoroy-tur-mestnykh-vyborov---video-261619451.html

Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео

Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео

В Грузии снова выборы - на этот раз муниципальные, второй тур. Смотрите в видео Sputnik, как проходит процесс голосования 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T10:37+0400

2021-10-30T10:37+0400

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Бывшая правящая партия "Единое нацдвижение" думает, что добьется победы на местах. На кону – посты мэров в Тбилиси и других крупных городах, а также места в городских советах - сакребуло. Правящая партия "Грузинская мечта" сдаваться не собирается. Накануне власти заявили, что сторонники Михаила Саакашвили готовят переворот. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Экс-президент уже 30 дней сидит в тюрьме и все это время продолжает голодовку. Тем временем Служба безопасности Грузии заявила, что был раскрыт план перехвата и освобождения Саакашвили во время его перевода в больницу. Перед вторым туром старые враги провели в столице Грузии показательные акции. "Единое Нацдвижение" вывело на улицы в центре Тбилиси десятки тысяч людей. То же самое через несколько дней сделала и "Грузинская мечта". Теперь главный вопрос, каким будет итог местных выборов и как примет его оппозиция. Невозможно и предсказать, что будет с Саакашвили, состояние которого близко к критическому. Но уже понятно, что Грузию ждет "горячий ноябрь" 2021.

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