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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
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Матч Суперкубка Европы по регби между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" перенесен
Матч Суперкубка Европы по регби между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" перенесен
Причиной переноса матча стала ситуация с пандемией коронавируса 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Встреча Суперкубка Европы между российским "Енисеем-СТМ" и грузинской франшизой "Черный лев", которая должна была состояться в Сочи 30 октября, перенесена на неопределенный срок.Сообщение об этом появилось на сайте Rugby Europe, под эгидой которого проходит турнир.Причиной переноса матча стала ситуация с пандемией COVID-19, из-за которой грузинская команда вовремя не смогла прибыть на матч.Информации о том, когда состоится матч между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом"– пока нет.В Суперкубке Европы "Енисей-СТМ" провел три матча и с 11 очками лидирует в группе Восточной конференции. У "Черного льва" 10 очков после двух встреч и грузинская команда занимает второе место в квартете.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, россия, новости, грузия, регби

Матч Суперкубка Европы по регби между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" перенесен

12:25 30.10.2021 (обновлено: 12:35 30.10.2021)
© FB / Black LionКлуб "Черный лев" регби
Клуб Черный лев регби - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© FB / Black Lion
Причиной переноса матча стала ситуация с пандемией коронавируса
ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Встреча Суперкубка Европы между российским "Енисеем-СТМ" и грузинской франшизой "Черный лев", которая должна была состояться в Сочи 30 октября, перенесена на неопределенный срок.
Сообщение об этом появилось на сайте Rugby Europe, под эгидой которого проходит турнир.
Причиной переноса матча стала ситуация с пандемией COVID-19, из-за которой грузинская команда вовремя не смогла прибыть на матч.

"К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом российская сторона ввела ограничения на въезд в страну. Чартерный рейс, которым "Черный лев" должен был отправиться в Сочи, отменен. Мы подключили к процессу Rugby Europe, Союз регби России с предложением о переносе матча на воскресенье 31 октября. Но "Енисей", по субъективным или объективным причинам отказался о такого предложения. Вместе с Rugby Europe мы будем работать над новой датой проведения матча", – прокомментировал ситуацию вице-президент Союза регби Грузии Бачо Хурцидзе.

Информации о том, когда состоится матч между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом"– пока нет.
В Суперкубке Европы "Енисей-СТМ" провел три матча и с 11 очками лидирует в группе Восточной конференции. У "Черного льва" 10 очков после двух встреч и грузинская команда занимает второе место в квартете.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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