https://sputnik-georgia.ru/20211030/match-superkubka-evropy-po-regbi-mezhdu-eniseem-stm-i-chernym-lvom-perenesen-261624766.html

Матч Суперкубка Европы по регби между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" перенесен

Матч Суперкубка Европы по регби между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" перенесен

Причиной переноса матча стала ситуация с пандемией коронавируса 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T12:25+0400

2021-10-30T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Встреча Суперкубка Европы между российским "Енисеем-СТМ" и грузинской франшизой "Черный лев", которая должна была состояться в Сочи 30 октября, перенесена на неопределенный срок.Сообщение об этом появилось на сайте Rugby Europe, под эгидой которого проходит турнир.Причиной переноса матча стала ситуация с пандемией COVID-19, из-за которой грузинская команда вовремя не смогла прибыть на матч.Информации о том, когда состоится матч между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом"– пока нет.В Суперкубке Европы "Енисей-СТМ" провел три матча и с 11 очками лидирует в группе Восточной конференции. У "Черного льва" 10 очков после двух встреч и грузинская команда занимает второе место в квартете.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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