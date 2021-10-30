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Местные выборы в Грузии 2021
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Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"
Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"
Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал предварительные результаты экзитпола второго тура местных выборов 2021 года 30.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, следует из данных экзитпола, проведенного компанией "Анова" по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи".Согласно предварительным данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:ТбилисиБатумиРуставиКутаисиЗугдидиПогрешность составляет ±3%Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.
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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, второй тур местных выборов 2021 в грузии

Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"

20:03 30.10.2021 (обновлено: 20:32 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Ника Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал предварительные результаты экзитпола второго тура местных выборов 2021 года
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, следует из данных экзитпола, проведенного компанией "Анова" по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи".
Согласно предварительным данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:

Тбилиси

Ника Мелия "Единое национальное движение" – 51%
Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 49 %

Батуми

Георгий Киртадзе "Единое национальное движение" - 51%
Арчил Чиковани "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 49%

Рустави

Давид Киркитадзе "Единое национальное движение" - 53%
Нино Лацабидзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 47%

Кутаиси

Хатия Деканоидзе "Единое национальное движение" - 53%
Иосеб Хахалеишвили "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 47%

Зугдиди

Анзор Мелия "Единое национальное движение" - 53%
Мамука Цоцерия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" - 47%
Погрешность составляет ±3%
Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.
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