https://sputnik-georgia.ru/20211030/meliya-pobezhdaet-na-vyborakh-mera-tbilisi--ekzitpol-mtavari-arkhi-261641729.html

Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"

Мелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" обнародовал предварительные результаты экзитпола второго тура местных выборов 2021 года 30.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

каха каладзе

ника мелия

второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Победу на выборах мэра Тбилиси одерживает кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, следует из данных экзитпола, проведенного компанией "Анова" по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи".Согласно предварительным данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:ТбилисиБатумиРуставиКутаисиЗугдидиПогрешность составляет ±3%Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.

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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, второй тур местных выборов 2021 в грузии