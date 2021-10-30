https://sputnik-georgia.ru/20211030/mezhdunarodnaya-vystavka-winexpo-georgia-2021-startovala-v-gruzii-261612004.html

Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии

Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии

В рамках выставки проходит 12-й по счету международный конкурс Georgia International wine award, на котором будет продегустировано до 300 образцов вин 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T11:31+0400

2021-10-30T11:31+0400

2021-10-30T11:31+0400

экономика

новости

грузия

грузинское вино

вино и виноделие грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261611933_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_5edabb6d3c7dd50b2710a42462865331.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В столице Грузии открылась 13-я по счету выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2021.WinExpo Georgia – это самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков – оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.Выставка проходит с 30 по 31 октября в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси с 11:00 до 18:00 по местному времени. В мероприятии принимает участие 160 крупных, средних и малых компаний по производству вина.В рамках выставки проходит 12-й по счету международный конкурс Georgia International wine award. В ходе конкурса будет продегустировано до 300 образцов вин. Победители будут выявлены в 8 номинациях, им вручат золотые, серебряные и бронзовые медали.Кроме того, 31 октября в 11 часов пройдет Winexpo Forum, который предполагает рассмотрение рынков разных стран вместе с импортерами вина в ходе дискуссии и практические советы для производителей. В форуме участвуют импортеры, представители ресторанных сетей и винных магазинов из Бельгии, Дании, Нидерландов, Турции и Германии.WinExpo Georgia 2021 проходит при поддержке Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Национального агентства вина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, грузинское вино, вино и виноделие грузии