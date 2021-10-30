https://sputnik-georgia.ru/20211030/mezhdunarodnaya-vystavka-winexpo-georgia-2021-startovala-v-gruzii-261612004.html
Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии
Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии
В рамках выставки проходит 12-й по счету международный конкурс Georgia International wine award, на котором будет продегустировано до 300 образцов вин 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T11:31+0400
2021-10-30T11:31+0400
2021-10-30T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В столице Грузии открылась 13-я по счету выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2021.WinExpo Georgia – это самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков – оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.Выставка проходит с 30 по 31 октября в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси с 11:00 до 18:00 по местному времени. В мероприятии принимает участие 160 крупных, средних и малых компаний по производству вина.В рамках выставки проходит 12-й по счету международный конкурс Georgia International wine award. В ходе конкурса будет продегустировано до 300 образцов вин. Победители будут выявлены в 8 номинациях, им вручат золотые, серебряные и бронзовые медали.Кроме того, 31 октября в 11 часов пройдет Winexpo Forum, который предполагает рассмотрение рынков разных стран вместе с импортерами вина в ходе дискуссии и практические советы для производителей. В форуме участвуют импортеры, представители ресторанных сетей и винных магазинов из Бельгии, Дании, Нидерландов, Турции и Германии.WinExpo Georgia 2021 проходит при поддержке Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Национального агентства вина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии
В рамках выставки проходит 12-й по счету международный конкурс Georgia International wine award, на котором будет продегустировано до 300 образцов вин
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В столице Грузии открылась 13-я по счету выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2021.
WinExpo Georgia – это самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков – оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.
Выставка проходит с 30 по 31 октября в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси с 11:00 до 18:00 по местному времени. В мероприятии принимает участие 160 крупных, средних и малых компаний по производству вина.
В рамках выставки проходит 12-й по счету международный конкурс Georgia International wine award. В ходе конкурса будет продегустировано до 300 образцов вин. Победители будут выявлены в 8 номинациях, им вручат золотые, серебряные и бронзовые медали.
Кроме того, 31 октября в 11 часов пройдет Winexpo Forum, который предполагает рассмотрение рынков разных стран вместе с импортерами вина в ходе дискуссии и практические советы для производителей. В форуме участвуют импортеры, представители ресторанных сетей и винных магазинов из Бельгии, Дании, Нидерландов, Турции и Германии.
WinExpo Georgia 2021 проходит при поддержке Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Национального агентства вина.
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