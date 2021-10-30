Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/mvd-razyasnilo-chto-delaet-avtobus-s-politseyskimi-u-tyurmy-saakashvili-261628481.html
МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили
МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили
У тюрьмы, где отбывает наказание Саакашвили и в знак протеста голодает, появились автобус с полицейскими и скорая помощь 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T13:29+0400
2021-10-30T14:19+0400
новости
грузия
мвд грузии
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/12/251210742_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0dbc67f08167e3ea02b610fc697e47af.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии объяснило присутствие подразделений ведомства на территории у тюрьмы, в которой отбывает наказание экс-президент страны Михаил Саакашвили, необходимостью обеспечить безопасность.После того, как у пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави появился автобус с полицейскими и машина скорой медицинской помощи, СМИ выразили предположение, что это связано с возможным этапированием Саакашвили в больницу.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/12/251210742_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_77a8bf1c1c53ba34657245e59996a955.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, мвд грузии, возвращение и арест саакашвили

МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили

13:29 30.10.2021 (обновлено: 14:19 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная и криминальная полиция
Патрульная и криминальная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
У тюрьмы, где отбывает наказание Саакашвили и в знак протеста голодает, появились автобус с полицейскими и скорая помощь
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии объяснило присутствие подразделений ведомства на территории у тюрьмы, в которой отбывает наказание экс-президент страны Михаил Саакашвили, необходимостью обеспечить безопасность.
После того, как у пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави появился автобус с полицейскими и машина скорой медицинской помощи, СМИ выразили предположение, что это связано с возможным этапированием Саакашвили в больницу.

"Подразделения полиции стоят на территории у учреждения Специальной пенитенциарной службы №12 в Рустави с целью безопасности. Естественно, периодически происходит ротация сотрудников и сегодня во время ротации СМИ сняли видеокадры передвижения", – говорится в сообщении МВД.

Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:39МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии
14:23В ЦИК Грузии рассказали о нарушениях на избирательных участках
14:07Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор
13:29МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили
13:12На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
12:50Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах
12:27"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования
12:25Матч Суперкубка Европы по регби между "Енисеем-СТМ" и "Черным львом" перенесен
12:01Только мужчины, и все партийные: кто управлял Тбилиси за последние 30 лет
11:51ЦИК Грузии призвал способствовать спокойному процессу голосования на выборах
11:49Автобус с полицейскими и скорая: что происходит у тюрьмы Саакашвили?
11:46COVID-статистика Грузии: ситуация в регионах страны ухудшается
11:31Международная выставка WinExpo Georgia 2021 стартовала в Грузии
11:23Президент Грузии: "мы должны научиться единству"
11:15На выборах в Грузии к 10:00 проголосовали 7,38% избирателей – ЦИК
11:12"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья
10:54Инцидент в Зугдиди – конфликт с участием наблюдателя перерос в драку
10:47Число погибших от коронавируса в Грузии превысило 10 тысяч
10:37Кто победит? В Грузии проходит второй тур местных выборов - видео
10:25Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков