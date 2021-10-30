https://sputnik-georgia.ru/20211030/mvd-razyasnilo-chto-delaet-avtobus-s-politseyskimi-u-tyurmy-saakashvili-261628481.html

МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили

МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили

У тюрьмы, где отбывает наказание Саакашвили и в знак протеста голодает, появились автобус с полицейскими и скорая помощь 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T13:29+0400

2021-10-30T13:29+0400

2021-10-30T14:19+0400

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мвд грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии объяснило присутствие подразделений ведомства на территории у тюрьмы, в которой отбывает наказание экс-президент страны Михаил Саакашвили, необходимостью обеспечить безопасность.После того, как у пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави появился автобус с полицейскими и машина скорой медицинской помощи, СМИ выразили предположение, что это связано с возможным этапированием Саакашвили в больницу.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости, грузия, мвд грузии, возвращение и арест саакашвили