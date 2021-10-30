Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
На выборах в Грузии к 10:00 проголосовали 7,38% избирателей – ЦИК
11:15 30.10.2021 (обновлено: 11:57 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала первые данные по явке избирателей во втором туре местных выборов
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии на 10:00 составила 7,38%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
"В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 154 163 избирателя", – сказала Иоселиани.
Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 10:00 была 7,41%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 6,74%.
Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (9,2%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети. Что касается столицы, там проголосовали 7,4% избирателей.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovМестные выборы в Грузии
Местные выборы в Грузии
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
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