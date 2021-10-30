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На выборах в Грузии к 10:00 проголосовали 7,38% избирателей – ЦИК

На выборах в Грузии к 10:00 проголосовали 7,38% избирателей – ЦИК

Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала первые данные по явке избирателей во втором туре местных выборов 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T11:15+0400

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2021-10-30T11:57+0400

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местные выборы в грузии 2021

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второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии на 10:00 составила 7,38%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 10:00 была 7,41%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 6,74%.Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (9,2%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети. Что касается столицы, там проголосовали 7,4% избирателей.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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выборы, политика, новости, грузия, второй тур местных выборов 2021 в грузии