https://sputnik-georgia.ru/20211030/nika-meliya-prizval-saakashvili-prekratit-golodovku-261646991.html
Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах
Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал экс-президента Грузии Михаила... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T22:33+0400
2021-10-30T22:33+0400
2021-10-30T23:00+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
михаил саакашвили
ника мелия
местные выборы
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260566385_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_a6c25058b8b2d33f4346df15ecdd106e.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день в Руставской тюрьме. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать ЕНД на выборах.Несмотря на то, что Центризбирком пока не подвел даже предварительных итогов, Мелия заявил, что оппозиция выиграла второй тур местных выборов. На данный момент обе партии - и правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Единое Нацдвижение" - заявляют, что выиграли второй тур выборов. При этом партии ссылаются на данные альтернативных экзитполов, результаты которых радикально разнятся. Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Предварительные результаты голосования ЦИК Грузии начнет публиковать после полуночи.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260566385_61:0:1200:854_1920x0_80_0_0_3b46a438db903ed4cf9fe3a20909aa02.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, михаил саакашвили, ника мелия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку.
Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день в Руставской тюрьме. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать ЕНД на выборах.
Несмотря на то, что Центризбирком пока не подвел даже предварительных итогов, Мелия заявил, что оппозиция выиграла второй тур местных выборов.
Завтра, когда будут составлены итоговые протоколы и кандидаты от оппозиции будут объявлены победителями, я бы хотел, чтобы Михаил Саакашвили прекратил голодовку, потому что он нужен нам живым и здоровым", - заявил Мелия.
На данный момент обе партии - и правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Единое Нацдвижение" - заявляют, что выиграли второй тур выборов. При этом партии ссылаются на данные альтернативных экзитполов, результаты которых радикально разнятся.
Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
Предварительные результаты голосования ЦИК Грузии начнет публиковать после полуночи.