https://sputnik-georgia.ru/20211030/nika-meliya-prizval-saakashvili-prekratit-golodovku-261646991.html

Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах

Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал экс-президента Грузии Михаила... 30.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

грузия

михаил саакашвили

ника мелия

местные выборы

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день в Руставской тюрьме. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать ЕНД на выборах.Несмотря на то, что Центризбирком пока не подвел даже предварительных итогов, Мелия заявил, что оппозиция выиграла второй тур местных выборов. На данный момент обе партии - и правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Единое Нацдвижение" - заявляют, что выиграли второй тур выборов. При этом партии ссылаются на данные альтернативных экзитполов, результаты которых радикально разнятся. Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Предварительные результаты голосования ЦИК Грузии начнет публиковать после полуночи.

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грузия, михаил саакашвили, ника мелия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили