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Местные выборы в Грузии 2021
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Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах
Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал экс-президента Грузии Михаила... 30.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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михаил саакашвили
ника мелия
местные выборы
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день в Руставской тюрьме. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать ЕНД на выборах.Несмотря на то, что Центризбирком пока не подвел даже предварительных итогов, Мелия заявил, что оппозиция выиграла второй тур местных выборов. На данный момент обе партии - и правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Единое Нацдвижение" - заявляют, что выиграли второй тур выборов. При этом партии ссылаются на данные альтернативных экзитполов, результаты которых радикально разнятся. Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Предварительные результаты голосования ЦИК Грузии начнет публиковать после полуночи.
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грузия, михаил саакашвили, ника мелия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили

Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах

22:33 30.10.2021 (обновлено: 23:00 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия на акции протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Ника Мелия на акции протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку.
Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день в Руставской тюрьме. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать ЕНД на выборах.
Несмотря на то, что Центризбирком пока не подвел даже предварительных итогов, Мелия заявил, что оппозиция выиграла второй тур местных выборов.

Завтра, когда будут составлены итоговые протоколы и кандидаты от оппозиции будут объявлены победителями, я бы хотел, чтобы Михаил Саакашвили прекратил голодовку, потому что он нужен нам живым и здоровым", - заявил Мелия.

На данный момент обе партии - и правящая "Грузинская мечта", и оппозиционное "Единое Нацдвижение" - заявляют, что выиграли второй тур выборов. При этом партии ссылаются на данные альтернативных экзитполов, результаты которых радикально разнятся.
Граждане Грузии в субботу выбирали мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
Предварительные результаты голосования ЦИК Грузии начнет публиковать после полуночи.
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