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Местные выборы в Грузии 2021
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Первые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
Первые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии начал публикацию предварительных результатов второго тура местных выборов. 30.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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каха каладзе
ника мелия
цик грузии
местные выборы
выборы мэра тбилиси
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ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии начал публикацию предварительных результатов второго тура местных выборов. По данным на 23.00, подсчитаны итоги голосования только на двух участках Тбилиси из 769. Это всего 0,26% бюллетеней. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе на этих двух участках получил 56,34% голосов, а его соперник от "Единого национального движения" Ника Мелия - 43,66% .
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грузия, каха каладзе, ника мелия, цик грузии, местные выборы, выборы мэра тбилиси

Первые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

23:02 30.10.2021 (обновлено: 23:11 30.10.2021)
© Facebook / Georgian DreamКаха Каладзе, Ираклий Гарибашвили, Ираклий Кобахидзе - лидеры партии "Грузинская мечта"
Каха Каладзе, Ираклий Гарибашвили, Ираклий Кобахидзе - лидеры партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Facebook / Georgian Dream
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии начал публикацию предварительных результатов второго тура местных выборов.
По данным на 23.00, подсчитаны итоги голосования только на двух участках Тбилиси из 769. Это всего 0,26% бюллетеней.
Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе на этих двух участках получил 56,34% голосов, а его соперник от "Единого национального движения" Ника Мелия - 43,66% .
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