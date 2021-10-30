https://sputnik-georgia.ru/20211030/pervye-dannye-tsik-kaladze-lidiruet-na-vyborakh-mera-tbilisi-261647583.html
Первые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
Первые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии начал публикацию предварительных результатов второго тура местных выборов. 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T23:02+0400
2021-10-30T23:02+0400
2021-10-30T23:11+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
ника мелия
цик грузии
местные выборы
выборы мэра тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/03/260161414_0:272:1968:1379_1920x0_80_0_0_3e6ba56643748b2ddac65cd8bc8dc6dd.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии начал публикацию предварительных результатов второго тура местных выборов. По данным на 23.00, подсчитаны итоги голосования только на двух участках Тбилиси из 769. Это всего 0,26% бюллетеней. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе на этих двух участках получил 56,34% голосов, а его соперник от "Единого национального движения" Ника Мелия - 43,66% .
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/03/260161414_149:224:1798:1461_1920x0_80_0_0_6b03c9b9e192988ddb2ae8be5377921c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, каха каладзе, ника мелия, цик грузии, местные выборы, выборы мэра тбилиси
Первые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
23:02 30.10.2021 (обновлено: 23:11 30.10.2021)
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии начал публикацию предварительных результатов второго тура местных выборов.
По данным на 23.00, подсчитаны итоги голосования только на двух участках Тбилиси из 769. Это всего 0,26% бюллетеней.
Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе на этих двух участках получил 56,34% голосов, а его соперник от "Единого национального движения" Ника Мелия - 43,66% .