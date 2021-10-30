https://sputnik-georgia.ru/20211030/pervye-dannye-tsik-kaladze-lidiruet-na-vyborakh-mera-tbilisi-261647583.html

Первые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

Первые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии начал публикацию предварительных результатов второго тура местных выборов. 30.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-30T23:11+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

каха каладзе

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местные выборы

выборы мэра тбилиси

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ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии начал публикацию предварительных результатов второго тура местных выборов. По данным на 23.00, подсчитаны итоги голосования только на двух участках Тбилиси из 769. Это всего 0,26% бюллетеней. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе на этих двух участках получил 56,34% голосов, а его соперник от "Единого национального движения" Ника Мелия - 43,66% .

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