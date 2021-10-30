https://sputnik-georgia.ru/20211030/spiker-parlamenta-gruzii-odnim-iz-pervykh-progolosoval-na-vyborakh-261613354.html

Спикер парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах

Спикер парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах

Глава парламента открыто заявил, что поддержал кандидатов от власти 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T08:06+0400

2021-10-30T08:06+0400

2021-10-30T08:30+0400

грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава был первым политиком, который зафиксировал свою гражданскую позицию во втором туре выборов местной власти, сообщает корреспондент Sputnik Грузии с места событий.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.Кучава проголосовал на избирательном участке 76 в тбилисском районе Ваке.Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.С учетом пандемии коронавируса выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования