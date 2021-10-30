https://sputnik-georgia.ru/20211030/spiker-parlamenta-gruzii-odnim-iz-pervykh-progolosoval-na-vyborakh-261613354.html
Спикер парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах
Спикер парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах
Глава парламента открыто заявил, что поддержал кандидатов от власти 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T08:06+0400
2021-10-30T08:06+0400
2021-10-30T08:30+0400
грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава был первым политиком, который зафиксировал свою гражданскую позицию во втором туре выборов местной власти, сообщает корреспондент Sputnik Грузии с места событий.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.Кучава проголосовал на избирательном участке 76 в тбилисском районе Ваке.Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.С учетом пандемии коронавируса выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования
Спикер парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах
08:06 30.10.2021 (обновлено: 08:30 30.10.2021)
Глава парламента открыто заявил, что поддержал кандидатов от власти
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik.
Председатель парламента Грузии Каха Кучава был первым политиком, который зафиксировал свою гражданскую позицию во втором туре выборов местной власти, сообщает корреспондент Sputnik Грузии
с места событий.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
Кучава проголосовал на избирательном участке 76 в тбилисском районе Ваке.
"Конечно, я проголосовал за Каху Каладзе, он безальтернативный кандидат", – сказал Кучава, отметив, что может открыто говорить о своих симпатиях, так как это не нарушает законодательство.
Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.
С учетом пандемии коронавируса выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
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