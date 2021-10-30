Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Только мужчины, и все партийные: кто управлял Тбилиси за последние 30 лет
12:01 30.10.2021 (обновлено: 12:02 30.10.2021)
За историю независимой Грузии грузинская столица сменила немало градоначальников
Первые выборы мэра Тбилиси прошли в 2010 году - до этого глав столицы назначали власти. Всего жители Грузии избирали мэров трижды – каждый раз меняя глав столицы.
Столицей Грузии за последние 30 лет управляли мужчины, которые состояли в той или иной партии.
Sputnik Грузия полистал историю столицы и собрал информацию о всех мэрах Тбилиси с 1991 года.
Тамаз Вашадзе и Ираклий Андриадзе
Информация про первого мэра Тбилиси в разных источниках расходится. По одним источникам, первым мэром столицы был бывший глава Тбилисского Горисполкома Ираклий Андриадзе в 1991 году.
По другим источникам, первым мэром был Тамаз Вашадзе. Его назначили 2 октября 1991 года, и он занимал эту должность всего до 6 января 1992 года. Он управлял городом в Тбилисскую войну, и его правление завершилось с завершением правления первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.
Отар Литанишвили
Вашадзе на посту сменил архитектор Отар Литанишвили - он управлял столицей в период с 6 января 1992 года по 21 января 1993 года.
Коте Габашвили
Следующим мэром был Коте Габашвили. Он возглавлял столицу чуть больше 10 месяцев - с января по октябрь 1993 года.
Нико Лекишвили
Первым мэром, который начал восстановление разрушенного войной и разрухой Тбилиси стал Нико Лекишвили, который возглавлял мэрию столицы с октября 1993 по 1995 год.
При нем стали восстанавливать разрушенные и сожжённые во время тбилисской войны проспект Руставели и площадь Свободы, пустили тролейбусы и автобусы, осветили фуникулер и мосты в городе.
Бадри Шошитаишвили
Следующим мэром Тбилиси был Бадри Шошитаишвили. Он занимал пост главы с 1995 по 1998 год и продолжил на посту дело Нико Лекишвили.
Вано Зоделава
Зоделава возглавлял Тбилиси с 1998 по 2004 год. Его период правления стал эпохой застоя для Тбилиси.
Зураб Чиаберашвили
Чиаберашвили стал первым мэром Тбилиси, назначенным после "революции роз" . Он занимал свой пост всего год - с 2004 по 2005, но успел запомнится жителям Тбилиси как создатель первых автомобильных пробок в городе. При нем на улице Костава возник треугольный островок, который и стал причиной первых в столице автомобильных заторов в час пик.
Гиги Угулава
Следующим мэром города стал Гиги Угулава, который на сегодняшний день остается рекордсменом по сроку пребывания на одном посту.
Угулава стал мэром города в 2005 году, в 2010 выиграл первые выборы мэра и был отправлен в отставку импичментом в 2013 году.
За период своего пребывания на посту мэра Угулава провел множество изменений города. За его правление была полностью изменена транспортная система города, началась реставрация исторической части города, начался ремонт дорог и первая смена устаревших коммуникаций, в городе появились современные памятники архитектуры.
Угулава также стал первым мэром Тбилиси, которого посадили в тюрьму за незаконные действия во время правления городом. После того, как Угулава оказался в тюрьме, его обязанности несколько месяцев выполняла первый вице-мэр Севдия Угрехелидзе
© Sputnik / STRINGERГиги Угулава, Нино Бурджанадзе. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
Гиги Угулава, Нино Бурджанадзе. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
Давид Нармания
Давид Нармания был избран мэром Тбилиси в 2013 году и стал первым представителем новой на тот момент правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Его правление ознаменовало начало быстрого прогресса в развитии Тбилиси. У столицы Грузии появился первый генеральный план, начала меняться система движения автомобилей, появились первые велодорожки, началась активная реставрация исторических памятников и у столицы появилась первая туристическая инфраструктура. Кроме того, в столице на улице Пушкина появилась первая эстакада.
Каха Каладзе
В 2017 году Нармания сменил выигравший выборы Каха Каладзе, который довел прогресс города до огромных масштабов.
При Каладзе были полностью отреставрированы улица Чавчавадзе и трасса, ведущая к Тбилисскому международному аэропорту, общественный транспорт – автобусы и маршрутные такси сменились на более экологичные, были отреставрированы парки, заложена основа масштабных проектов, изменены транспортные развязки, построены новые дороги.
Кроме того, во время правления Каладзе большое внимание стало уделяться экологии. В городе появились урны для сортировки мусора, станции для электромобилей, возможность передвигаться на эко транспорте.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.