Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
ЦИК Грузии призвал способствовать спокойному процессу голосования на выборах
11:51 30.10.2021 (обновлено: 11:57 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
В частности ЦИК обратился к исследовательским компаниям, которые опрашивают избирателей для экзитполов
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани призвала все стороны, подключенные к выборам, способствовать спокойному процессу голосования в течение дня.
Население Грузии во втором туре выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"Как известно, во втором туре выборов несколько исследовательских компаний проводят опрос общественного мнения. Опросы такого типа проводятся каждый год на выборах, у них есть полная свобода, чтобы поговорить с горожанами за избирательными участками. Напомню, что согласно законодательству, на избирательном участке, в здании голосования запрещено проводить экзитпол. Я призываю исследовательские компании, чтобы они предупредили своих представителей об этом и защитили нормы, установленные избирательным законодательством", – сказала Иоселиани.
Выборы проходят в Грузии на фоне серьезной политической напряженности, не последняя роль в которой принадлежит экс-президенту Михаилу Саакашвили.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. Приговоры по двум уголовным делам ему были вынесены заочно. В заключении Саакашвили предстоит провести шесть лет.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovМестные выборы в Грузии
Местные выборы в Грузии
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
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