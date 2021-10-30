https://sputnik-georgia.ru/20211030/tsik-gruzii-prizval-sposobstvovat-spokoynomu-protsessu-golosovaniya-na-vyborakh-261623970.html

ЦИК Грузии призвал способствовать спокойному процессу голосования на выборах

ЦИК Грузии призвал способствовать спокойному процессу голосования на выборах

В частности ЦИК обратился к исследовательским компаниям, которые опрашивают избирателей для экзитполов 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T11:51+0400

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2021-10-30T11:57+0400

местные выборы в грузии 2021

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второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани призвала все стороны, подключенные к выборам, способствовать спокойному процессу голосования в течение дня.Население Грузии во втором туре выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Выборы проходят в Грузии на фоне серьезной политической напряженности, не последняя роль в которой принадлежит экс-президенту Михаилу Саакашвили.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 30-й день. Приговоры по двум уголовным делам ему были вынесены заочно. В заключении Саакашвили предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии