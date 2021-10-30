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https://sputnik-georgia.ru/20211030/ufa--akhmat-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261644340.html
"Уфа" – "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Уфа" – "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Программа третьего игрового дня XIII тура чемпионата России по футболу откроется матчем между "Уфой" и грозненским "Ахматом", командами, располагающимися в... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T20:53+0400
2021-10-30T20:58+0400
спорт
футбол
чемпионат россии по футболу
клуб "уфа"
прогнозы результатов футбольных матчей
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В двух последних турах РПЛ "Уфа" дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1 с "Краснодаром" и "Рубином". Два набранных очка позволили "горожанам" покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. Правда, подопечные Алексея Стукалова опережают "Урал" всего на один пункт.На данный момент безвыигрышная серия "Уфы" в премьер-лиге составляет четыре матча подряд. Последний успех датирован серединой сентября, когда были обыграны "Химки" (3:2).Что касается "Ахмата", то команда из Грозного продолжает чередовать успешные матчи с провальными. Проиграв "Спартаку" (0:1) и "Химкам" (0:2), в прошлом туре подопечные Талалаева обыграли на своем поле "Урал" с минимальным перевесом (1:0). "Ахмат", как и "Сочи", принципиально не играет вничью в нынешнем сезоне РПЛ.В предстоящей игре букмекеры не видят фаворита. На победу "Уфы" предлагается коэффициент 2,8, а на успех "Ахмата" можно поставить с коэффициентом 2,75. Ничья предлагается за 3,15."Уфа" - единственный клуб РПЛ, пропустивший в каждом из 12 матчей чемпионата. Любопытно, что до прошлого тура "Ахмат" также пропускал в каждой игре, но "Урал" не сумел подобрать ключи к воротам грозненского клуба. Очевидно, что у обеих команд оборона является проблемной зоной. Именно исходя из этого я и предложу заиграть вариант, при котором отличатся оба соперника.Ставка: обе команды забьют за 1,95.
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спорт, футбол, чемпионат россии по футболу, клуб "уфа", прогнозы результатов футбольных матчей

"Уфа" – "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

20:53 30.10.2021 (обновлено: 20:58 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкИгрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе
Игрок ФК Уфа Джемал Табидзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Программа третьего игрового дня XIII тура чемпионата России по футболу откроется матчем между "Уфой" и грозненским "Ахматом", командами, располагающимися в нижней части турнирной таблицы
В двух последних турах РПЛ "Уфа" дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1 с "Краснодаром" и "Рубином". Два набранных очка позволили "горожанам" покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. Правда, подопечные Алексея Стукалова опережают "Урал" всего на один пункт.
На данный момент безвыигрышная серия "Уфы" в премьер-лиге составляет четыре матча подряд. Последний успех датирован серединой сентября, когда были обыграны "Химки" (3:2).
© photo: Sputnik / Alexander Stupnikov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Ахмат" – "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч Ахмат – Спартак - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Ахмат" – "Спартак"
© photo: Sputnik / Alexander Stupnikov
/
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Что касается "Ахмата", то команда из Грозного продолжает чередовать успешные матчи с провальными. Проиграв "Спартаку" (0:1) и "Химкам" (0:2), в прошлом туре подопечные Талалаева обыграли на своем поле "Урал" с минимальным перевесом (1:0). "Ахмат", как и "Сочи", принципиально не играет вничью в нынешнем сезоне РПЛ.
В предстоящей игре букмекеры не видят фаворита. На победу "Уфы" предлагается коэффициент 2,8, а на успех "Ахмата" можно поставить с коэффициентом 2,75. Ничья предлагается за 3,15.
"Уфа" - единственный клуб РПЛ, пропустивший в каждом из 12 матчей чемпионата. Любопытно, что до прошлого тура "Ахмат" также пропускал в каждой игре, но "Урал" не сумел подобрать ключи к воротам грозненского клуба. Очевидно, что у обеих команд оборона является проблемной зоной. Именно исходя из этого я и предложу заиграть вариант, при котором отличатся оба соперника.
Ставка: обе команды забьют за 1,95.
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