https://sputnik-georgia.ru/20211030/ufa--akhmat-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261644340.html

"Уфа" – "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Уфа" – "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа третьего игрового дня XIII тура чемпионата России по футболу откроется матчем между "Уфой" и грозненским "Ахматом", командами, располагающимися в... 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T20:53+0400

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В двух последних турах РПЛ "Уфа" дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1 с "Краснодаром" и "Рубином". Два набранных очка позволили "горожанам" покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. Правда, подопечные Алексея Стукалова опережают "Урал" всего на один пункт.На данный момент безвыигрышная серия "Уфы" в премьер-лиге составляет четыре матча подряд. Последний успех датирован серединой сентября, когда были обыграны "Химки" (3:2).Что касается "Ахмата", то команда из Грозного продолжает чередовать успешные матчи с провальными. Проиграв "Спартаку" (0:1) и "Химкам" (0:2), в прошлом туре подопечные Талалаева обыграли на своем поле "Урал" с минимальным перевесом (1:0). "Ахмат", как и "Сочи", принципиально не играет вничью в нынешнем сезоне РПЛ.В предстоящей игре букмекеры не видят фаворита. На победу "Уфы" предлагается коэффициент 2,8, а на успех "Ахмата" можно поставить с коэффициентом 2,75. Ничья предлагается за 3,15."Уфа" - единственный клуб РПЛ, пропустивший в каждом из 12 матчей чемпионата. Любопытно, что до прошлого тура "Ахмат" также пропускал в каждой игре, но "Урал" не сумел подобрать ключи к воротам грозненского клуба. Очевидно, что у обеих команд оборона является проблемной зоной. Именно исходя из этого я и предложу заиграть вариант, при котором отличатся оба соперника.Ставка: обе команды забьют за 1,95.

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спорт, футбол, чемпионат россии по футболу, клуб "уфа", прогнозы результатов футбольных матчей