https://sputnik-georgia.ru/20211030/v-gruzii-startoval-vtoroy-tur-mestnykh-vyborov-261597726.html

В Грузии стартовал второй тур местных выборов

В Грузии стартовал второй тур местных выборов

У граждан Грузии будет ровно 12 часов, чтобы зафиксировать свою позицию на избирательных участках 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T08:01+0400

2021-10-30T08:01+0400

2021-10-30T08:56+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В Грузии стартовали вторые туры выборы мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло) – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.Всего жители Грузии будут выбирать во втором туре мэров в 20 городах и районах. Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, с раннего утра у некоторых избирательных участков в Тбилиси образовалась очередь.В едином списке избирателей 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси – 1 002 900 человек.Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.Пандемия коронавирусаС учетом пандемии коронавируса выборы будут проходить при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели придут на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования будет прямым, никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Участники выборовНа 20 кресел мэров претендует 40 кандидатов. Победителем в каждом городе станет тот кандидат, который наберет больше голосов избирателей, чем его соперник. Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то тут схема та же самая. В каждом районе по два кандидата и выигрывает кандидат, набравший больше голосов, чем его соперник.Наблюдатели и СМИВсего за процессом выборов будут следить 5 309 наблюдателей от партий, 35 198 наблюдателей от 100 местных организаций, а также 1 102 наблюдателя от 52 международных организаций.Освещать местные выборы планируют 3 711 журналистов и операторов от 119 СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии, политика