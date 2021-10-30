Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
В Грузии стартовал второй тур местных выборов
08:01 30.10.2021 (обновлено: 08:56 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliМестные выборы. Второй тур 30 ноября 2021 года. Избиратели голосуют на участках
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
У граждан Грузии будет ровно 12 часов, чтобы зафиксировать свою позицию на избирательных участках
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. В Грузии стартовали вторые туры выборы мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло) – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки.
Всего жители Грузии будут выбирать во втором туре мэров в 20 городах и районах. Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
Ко второму туру открылись 1 830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.
Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия, с раннего утра у некоторых избирательных участков в Тбилиси образовалась очередь.
"Я надеялся, что на втором туре будет меньше людей, но мне пришлось стоять в очереди, чтобы зафиксировать свой выбор, и это я пришел к открытию участка. Представляю какие очереди будут днем", – сказал в беседе со Sputnik Грузия житель Тбилиси Вахо Майсурадзе.
В едином списке избирателей 2 088 722 человека. Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси – 1 002 900 человек.
Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.
Пандемия коронавируса
С учетом пандемии коронавируса выборы будут проходить при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели придут на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования будет прямым, никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
© SputnikВыборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии 2021 инфографика
Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии 2021 инфографика
© Sputnik
Участники выборов
На 20 кресел мэров претендует 40 кандидатов. Победителем в каждом городе станет тот кандидат, который наберет больше голосов избирателей, чем его соперник.
Что касается второго тура выборов мажоритарных депутатов, то тут схема та же самая. В каждом районе по два кандидата и выигрывает кандидат, набравший больше голосов, чем его соперник.
Наблюдатели и СМИ
Всего за процессом выборов будут следить 5 309 наблюдателей от партий, 35 198 наблюдателей от 100 местных организаций, а также 1 102 наблюдателя от 52 международных организаций.
Освещать местные выборы планируют 3 711 журналистов и операторов от 119 СМИ.
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