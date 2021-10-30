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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/v-tsik-gruzii-rasskazali-o-narusheniyakh-na-izbiratelnykh-uchastkakh-261631062.html
В ЦИК Грузии рассказали о нарушениях на избирательных участках
В ЦИК Грузии рассказали о нарушениях на избирательных участках
В Центральной избирательной комиссии Грузии отметили, что лидирует по поступившим жалобам город Зугдиди 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T14:23+0400
2021-10-30T14:51+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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цик грузии
второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани рассказала о предполагаемых нарушениях и недостатках на избирательных участках в ходе голосования во втором туре выборов.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Она опровергла информацию о том, что избирательный участок №36 в Ахалсопели (Зугдиди) не открылся вовремя. После проверки выяснилось, что участок работает в обычном режиме.Также не соответствует действительности и информация о том, что на участке №4 в районе Ваке на избирателей смотрели с задней стороны кабины, сказала Иоселиани. По ее словам, голосование на этом участке проходит при полном соблюдении закона, и принцип тайного голосования нарушен не был.Еще одна ложная информация связана с попыткой избирателя стереть маркировку на пальце антисептиком на избирательном участке №96 в Зугдиди, подчеркнули в ЦИК.Коме того, недоразумение произошло на избирательном участке №26 в Дуиси, где избиратель предъявил удостоверение личности члена своей семьи вместо своего. Как выяснил ЦИК, избиратель признался, что сделал это по ошибке, и проголосовал уже со своим удостоверением.Иоселиани подтвердила, что из избирательного участка №10 в Зугдиди прогнали двух наблюдателей, так как они вмешивались в функции членов комиссии и мешали передвижению избирателей.Также в ЦИК опровергли информацию о том, что один избиратель находился в списке на двух участках. Как пояснила Иоселиани, избирательные участки №№42 и 100 в районе Надзаладеви находятся в одном здании. В списках обоих участков фиксируется одно и то же имя и фамилия, однако это разные люди с разными номерами удостоверений личности.
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политика, новости, грузия, цик грузии, второй тур местных выборов 2021 в грузии

В ЦИК Грузии рассказали о нарушениях на избирательных участках

14:23 30.10.2021 (обновлено: 14:51 30.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerМестные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках
Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В Центральной избирательной комиссии Грузии отметили, что лидирует по поступившим жалобам город Зугдиди
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани рассказала о предполагаемых нарушениях и недостатках на избирательных участках в ходе голосования во втором туре выборов.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"В Батуми на избирательном участке №9 председатель комиссии до прихода остальных членов начала процедуры, в частности, пересчитала бюллетени, а после прихода членов комиссии вновь пересчитала документацию. Соответственно, написана жалоба", – заявила Иоселиани.
Она опровергла информацию о том, что избирательный участок №36 в Ахалсопели (Зугдиди) не открылся вовремя. После проверки выяснилось, что участок работает в обычном режиме.
Также не соответствует действительности и информация о том, что на участке №4 в районе Ваке на избирателей смотрели с задней стороны кабины, сказала Иоселиани. По ее словам, голосование на этом участке проходит при полном соблюдении закона, и принцип тайного голосования нарушен не был.
Еще одна ложная информация связана с попыткой избирателя стереть маркировку на пальце антисептиком на избирательном участке №96 в Зугдиди, подчеркнули в ЦИК.
Коме того, недоразумение произошло на избирательном участке №26 в Дуиси, где избиратель предъявил удостоверение личности члена своей семьи вместо своего. Как выяснил ЦИК, избиратель признался, что сделал это по ошибке, и проголосовал уже со своим удостоверением.
Иоселиани подтвердила, что из избирательного участка №10 в Зугдиди прогнали двух наблюдателей, так как они вмешивались в функции членов комиссии и мешали передвижению избирателей.
Также в ЦИК опровергли информацию о том, что один избиратель находился в списке на двух участках. Как пояснила Иоселиани, избирательные участки №№42 и 100 в районе Надзаладеви находятся в одном здании. В списках обоих участков фиксируется одно и то же имя и фамилия, однако это разные люди с разными номерами удостоверений личности.
© SputnikМестные выборы в Грузии
Местные выборы в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Местные выборы в Грузии
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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