https://sputnik-georgia.ru/20211030/v-tsik-gruzii-rasskazali-o-narusheniyakh-na-izbiratelnykh-uchastkakh-261631062.html

В ЦИК Грузии рассказали о нарушениях на избирательных участках

В ЦИК Грузии рассказали о нарушениях на избирательных участках

В Центральной избирательной комиссии Грузии отметили, что лидирует по поступившим жалобам город Зугдиди 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T14:23+0400

2021-10-30T14:23+0400

2021-10-30T14:51+0400

местные выборы в грузии 2021

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второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани рассказала о предполагаемых нарушениях и недостатках на избирательных участках в ходе голосования во втором туре выборов.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Она опровергла информацию о том, что избирательный участок №36 в Ахалсопели (Зугдиди) не открылся вовремя. После проверки выяснилось, что участок работает в обычном режиме.Также не соответствует действительности и информация о том, что на участке №4 в районе Ваке на избирателей смотрели с задней стороны кабины, сказала Иоселиани. По ее словам, голосование на этом участке проходит при полном соблюдении закона, и принцип тайного голосования нарушен не был.Еще одна ложная информация связана с попыткой избирателя стереть маркировку на пальце антисептиком на избирательном участке №96 в Зугдиди, подчеркнули в ЦИК.Коме того, недоразумение произошло на избирательном участке №26 в Дуиси, где избиратель предъявил удостоверение личности члена своей семьи вместо своего. Как выяснил ЦИК, избиратель признался, что сделал это по ошибке, и проголосовал уже со своим удостоверением.Иоселиани подтвердила, что из избирательного участка №10 в Зугдиди прогнали двух наблюдателей, так как они вмешивались в функции членов комиссии и мешали передвижению избирателей.Также в ЦИК опровергли информацию о том, что один избиратель находился в списке на двух участках. Как пояснила Иоселиани, избирательные участки №№42 и 100 в районе Надзаладеви находятся в одном здании. В списках обоих участков фиксируется одно и то же имя и фамилия, однако это разные люди с разными номерами удостоверений личности.

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политика, новости, грузия, цик грузии, второй тур местных выборов 2021 в грузии