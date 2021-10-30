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Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков
Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков
В Грузии проходит второй тур местных выборов. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T10:25+0400
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В Грузии в субботу, 30 октября проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова открылись избирательные участки для голосования.В ходе второго тура должны быть избраны мэры в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 избирательных округах - 42 мажоритарных депутата городских советов сакребуло.
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Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков 10:25 30.10.2021 (обновлено: 10:39 30.10.2021)
В Грузии проходит второй тур местных выборов. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование
В Грузии в субботу, 30 октября проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления.
Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова открылись избирательные участки для голосования.
В ходе второго тура должны быть избраны мэры в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 избирательных округах - 42 мажоритарных депутата городских советов сакребуло. © photo: Sputnik / Stringer
В Грузии стартовал второй тур местных выборов – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки
В Грузии стартовал второй тур местных выборов – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки
© photo: Sputnik / Stringer
Голосование будет считаться действительным при любой явке избирателей
Голосование будет считаться действительным при любой явке избирателей
© photo: Sputnik / Stringer
В столице Грузии избиратели проявляли заметную активность уже с утра
В столице Грузии избиратели проявляли заметную активность уже с утра
© photo: Sputnik / Stringer
Число избирателей во втором туре - 2 088 722 человека
Число избирателей во втором туре - 2 088 722 человека
© photo: Sputnik / Stringer
Открыто 1830 избирательных участка
Открыто 1830 избирательных участка
© photo: Sputnik / Stringer
С утра ситуация на участках спокойная
С утра ситуация на участках спокойная
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Из-за пандемии коронавируса маски стали обязательным атрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций
Из-за пандемии коронавируса маски стали обязательным атрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций
© photo: Sputnik / Stringer
Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно
Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно
© photo: Sputnik / Stringer
Жители страны избирают мэров 5 самоуправляемых городов и 15 муниципалитетов
Жители страны избирают мэров 5 самоуправляемых городов и 15 муниципалитетов
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В 24 округах должны быть выбраны 42 мажоритарных депутата городских советов - Сакребуло
В 24 округах должны быть выбраны 42 мажоритарных депутата городских советов - Сакребуло
© photo: Sputnik / Stringer
Больных коронавирусом в больницах и на дому будут обслуживать 29 спецучастков
Больных коронавирусом в больницах и на дому будут обслуживать 29 спецучастков
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Для наблюдения за выборами зарегистрированы 52 международные организации - это 1 102 наблюдателя
Для наблюдения за выборами зарегистрированы 52 международные организации - это 1 102 наблюдателя