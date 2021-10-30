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Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков

Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков

В Грузии проходит второй тур местных выборов. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование 30.10.2021, Sputnik Грузия

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В Грузии в субботу, 30 октября проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова открылись избирательные участки для голосования.В ходе второго тура должны быть избраны мэры в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 избирательных округах - 42 мажоритарных депутата городских советов сакребуло.

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