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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
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Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков
Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков
В Грузии проходит второй тур местных выборов. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование 30.10.2021, Sputnik Грузия
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В Грузии в субботу, 30 октября проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова открылись избирательные участки для голосования.В ходе второго тура должны быть избраны мэры в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 избирательных округах - 42 мажоритарных депутата городских советов сакребуло.
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фотоленты, мультимедиа, грузия, новости в фотографиях, выборы в местные органы власти в грузии, фото, новости грузии в фотографиях

Второй тур местных выборов: фото с избирательных участков

10:25 30.10.2021 (обновлено: 10:39 30.10.2021)
В Грузии проходит второй тур местных выборов. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит голосование
В Грузии в субботу, 30 октября проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Ровно в 08:00, спустя через четыре недели после первого тура, в стране снова открылись избирательные участки для голосования.

В ходе второго тура должны быть избраны мэры в пяти самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 избирательных округах - 42 мажоритарных депутата городских советов сакребуло.
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии стартовал второй тур местных выборов – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки

В Грузии стартовал второй тур местных выборов – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии стартовал второй тур местных выборов – ровно в 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки

© photo: Sputnik / Stringer

Голосование будет считаться действительным при любой явке избирателей

Голосование будет считаться действительным при любой явке избирателей - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Голосование будет считаться действительным при любой явке избирателей

© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии избиратели проявляли заметную активность уже с утра

В столице Грузии избиратели проявляли заметную активность уже с утра - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии избиратели проявляли заметную активность уже с утра

© photo: Sputnik / Stringer

Число избирателей во втором туре - 2 088 722 человека

Число избирателей во втором туре - 2 088 722 человека - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Число избирателей во втором туре - 2 088 722 человека

© photo: Sputnik / Stringer

Открыто 1830 избирательных участка

Открыто 1830 избирательных участка - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Открыто 1830 избирательных участка

© photo: Sputnik / Stringer

С утра ситуация на участках спокойная

С утра ситуация на участках спокойная - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

С утра ситуация на участках спокойная

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Из-за пандемии коронавируса маски стали обязательным атрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций

Из-за пандемии коронавируса маски стали обязательным атрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Из-за пандемии коронавируса маски стали обязательным атрибутом как для избирателей, так и сотрудников избирательных администраций

© photo: Sputnik / Stringer

Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно

Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Процедура регистрации и проверки избирателей в целом проходила как обычно

© photo: Sputnik / Stringer

Жители страны избирают мэров 5 самоуправляемых городов и 15 муниципалитетов

Жители страны избирают мэров 5 самоуправляемых городов и 15 муниципалитетов - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жители страны избирают мэров 5 самоуправляемых городов и 15 муниципалитетов

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В 24 округах должны быть выбраны 42 мажоритарных депутата городских советов - Сакребуло

В 24 округах должны быть выбраны 42 мажоритарных депутата городских советов - Сакребуло - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В 24 округах должны быть выбраны 42 мажоритарных депутата городских советов - Сакребуло

© photo: Sputnik / Stringer

Больных коронавирусом в больницах и на дому будут обслуживать 29 спецучастков

Больных коронавирусом в больницах и на дому будут обслуживать 29 спецучастков - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Больных коронавирусом в больницах и на дому будут обслуживать 29 спецучастков

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Для наблюдения за выборами зарегистрированы 52 международные организации - это 1 102 наблюдателя

Для наблюдения за выборами зарегистрированы 52 международные организации - это 1 102 наблюдателя - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Для наблюдения за выборами зарегистрированы 52 международные организации - это 1 102 наблюдателя

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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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