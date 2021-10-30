Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/yavka-izbirateley-na-1700---395---tsik-gruzii-261636876.html
Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала новые данные по явке избирателей 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T17:52+0400
2021-10-30T18:10+0400
выборы
политика
новости
грузия
местные выборы
второй тур выборов в парламент грузии 2020
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129599_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_904f9569b4c5f2f031bbd736824ee573.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 17:00 по тбилисскому времени составляет 39,5%, сообщает ЦИК Грузии.В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 825 129 избирателей.Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 17:00 была 41,35%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 36,71%.Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (52,8%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (33,9%).Что касается столицы, там проголосовали 38,7% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 43,5% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 34,3%.Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая:Второй тур выборовГраждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129599_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c83a4f1fa5df020cd956b5e85efbc68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выборы, политика, новости, грузия, местные выборы, второй тур выборов в парламент грузии 2020

Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии

17:52 30.10.2021 (обновлено: 18:10 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия
Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала новые данные по явке избирателей
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 17:00 по тбилисскому времени составляет 39,5%, сообщает ЦИК Грузии.
В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 825 129 избирателей.
Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 17:00 была 41,35%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 36,71%.
Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (52,8%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (33,9%).
Что касается столицы, там проголосовали 38,7% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 43,5% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 34,3%.
Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая:
Рустави – 41,2%
Кутаиси – 36,6%
Поти – 41,8%
Зугдиди – 35,9%
Батуми – 42,2%

Второй тур выборов

Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:02Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
20:00Голосование в Грузии завешено: комиссии приступают к подсчету голосов
19:53МВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами
19:20Кобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены
19:16Горячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото
18:39СГБ объяснила, почему обнародовала улики по делу о попытке госпереворота в Грузии
18:01Кобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
17:52Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
17:19Иванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт
17:02Давление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии
16:42Илия II: мы с надеждой смотрим в будущее
16:14Саакашвили этапируют в больницу? Заявление администрации тюрем
15:47Активность избирателей на 15:00 – 31,82% – ЦИК Грузии
15:22МВД Грузии о выборах: полиция не допустит насилия
14:39МВД сообщило о задержаниях в ходе выборов в Грузии
14:23В ЦИК Грузии рассказали о жалобах в ходе выборов
14:07Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор
13:29МВД разъяснило, что делает автобус с полицейскими у тюрьмы Саакашвили
13:12На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
12:50Премьер Грузии рассказал, за что голосовал на выборах