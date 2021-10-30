https://sputnik-georgia.ru/20211030/yavka-izbirateley-na-1700---395---tsik-gruzii-261636876.html

Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии

Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала новые данные по явке избирателей 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T17:52+0400

2021-10-30T17:52+0400

2021-10-30T18:10+0400

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второй тур выборов в парламент грузии 2020

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 17:00 по тбилисскому времени составляет 39,5%, сообщает ЦИК Грузии.В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 825 129 избирателей.Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 17:00 была 41,35%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 36,71%.Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (52,8%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (33,9%).Что касается столицы, там проголосовали 38,7% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 43,5% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 34,3%.Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая:Второй тур выборовГраждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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выборы, политика, новости, грузия, местные выборы, второй тур выборов в парламент грузии 2020