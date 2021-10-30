https://sputnik-georgia.ru/20211030/yavka-izbirateley-na-1700---395---tsik-gruzii-261636876.html
Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала новые данные по явке избирателей 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T17:52+0400
2021-10-30T17:52+0400
2021-10-30T18:10+0400
выборы
политика
новости
грузия
местные выборы
второй тур выборов в парламент грузии 2020
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129599_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_904f9569b4c5f2f031bbd736824ee573.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 17:00 по тбилисскому времени составляет 39,5%, сообщает ЦИК Грузии.В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 825 129 избирателей.Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 17:00 была 41,35%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 36,71%.Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (52,8%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (33,9%).Что касается столицы, там проголосовали 38,7% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 43,5% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 34,3%.Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая:Второй тур выборовГраждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129599_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4c83a4f1fa5df020cd956b5e85efbc68.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выборы, политика, новости, грузия, местные выборы, второй тур выборов в парламент грузии 2020
Явка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
17:52 30.10.2021 (обновлено: 18:10 30.10.2021)
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала новые данные по явке избирателей
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Активность избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления на 17:00 по тбилисскому времени составляет 39,5%, сообщает ЦИК Грузии.
В частности, свою позицию на избирательных участках зафиксировали 825 129 избирателей.
Для сравнения: явка избирателей в первом туре выборов к 17:00 была 41,35%, а на прошлых выборах в органы местного самоуправления в 2017 году составляла 36,71%.
Самая высокая активность сегодня наблюдается в регионе Рача-Лечхуми (52,8%), а самая низкая – в регионе Мцхета-Мтианети (33,9%).
Что касается столицы, там проголосовали 38,7% избирателей. В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе, там свой выбор зафиксировали уже 43,5% избирателей, самые неактивные – жители района Исани, где на выборы пришли 34,3%.
Что касается активности избирателей в крупных городах Грузии, то здесь ситуация следующая:
Второй тур выборов
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров в 20 городах и районах. Что касается мажоритарных депутатов, то они проходят в 42 районах 24 городов.
С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.