https://sputnik-georgia.ru/20211031/aktsiya-oppozitsii-v-tbilisi-sostoitsya-no-ne-7-noyabrya-261672399.html
Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября
Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября
Акция состоится, может 6, может 8 ноября. Но это не будет 7 ноября, потому что ее не должно быть в этот день, заявила представитель оппозиции 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T22:36+0400
2021-10-31T22:36+0400
2021-10-31T23:16+0400
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единое нацдвижение
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Митинг оппозиции в Тбилиси состоится в ближайшее время, но не 7 ноября, заявила лидер партии "Дроа" ("Время") Элене Хоштария.Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил на сегодняшней информационной встрече со сторонниками у здания парламента в Тбилиси, что оппозиция проведет протестную акцию через неделю в воскресенье. Ей будут предшествовать акции в регионах Грузии, куда направляются лидеры оппозиционных партий.По словам Хоштария, точная дата проведения протестной акции будет уточнена позже.Оппозиционеры собрались на проспекте Руставели, чтобы опротестовывать результаты второго тура выборов в местные органы власти и рассказать о дальнейших планах.Тринадцать лет назад 7 ноября 2007 года силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция тогда требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, элене хоштария
Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября
22:36 31.10.2021 (обновлено: 23:16 31.10.2021)
Акция состоится, может 6, может 8 ноября. Но это не будет 7 ноября, потому что ее не должно быть в этот день, заявила представитель оппозиции
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Митинг оппозиции в Тбилиси состоится в ближайшее время, но не 7 ноября, заявила лидер партии "Дроа" ("Время") Элене Хоштария.
Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил на сегодняшней информационной встрече со сторонниками у здания парламента в Тбилиси, что оппозиция проведет протестную акцию через неделю в воскресенье. Ей будут предшествовать акции в регионах Грузии, куда направляются лидеры оппозиционных партий.
По словам Хоштария, точная дата проведения протестной акции будет уточнена позже.
"Это не будет 7 ноября, давайте я прямо раскрою карты. Ника (прим. лидер "Единого национального движения" Ника Мелия) сказал, что акция будет в воскресенье, но я сейчас не могу делать заявлений вместо него. Акция состоится, может 6, может 8 ноября. Но это не будет 7 ноября, потому что ее не должно быть 7-го", - сказала Хоштария в эфире телекомпании "Пирвели"
.
Оппозиционеры собрались на проспекте Руставели, чтобы опротестовывать результаты второго тура выборов в местные органы власти и рассказать о дальнейших планах.
Тринадцать лет назад 7 ноября 2007 года силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция тогда требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение.
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