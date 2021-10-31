https://sputnik-georgia.ru/20211031/aktsiya-oppozitsii-v-tbilisi-sostoitsya-no-ne-7-noyabrya-261672399.html

Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября

Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября

Акция состоится, может 6, может 8 ноября. Но это не будет 7 ноября, потому что ее не должно быть в этот день, заявила представитель оппозиции 31.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

единое нацдвижение

ника мелия

элене хоштария

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Митинг оппозиции в Тбилиси состоится в ближайшее время, но не 7 ноября, заявила лидер партии "Дроа" ("Время") Элене Хоштария.Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил на сегодняшней информационной встрече со сторонниками у здания парламента в Тбилиси, что оппозиция проведет протестную акцию через неделю в воскресенье. Ей будут предшествовать акции в регионах Грузии, куда направляются лидеры оппозиционных партий.По словам Хоштария, точная дата проведения протестной акции будет уточнена позже.Оппозиционеры собрались на проспекте Руставели, чтобы опротестовывать результаты второго тура выборов в местные органы власти и рассказать о дальнейших планах.Тринадцать лет назад 7 ноября 2007 года силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция тогда требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, элене хоштария