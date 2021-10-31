Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211031/aktsiya-oppozitsii-v-tbilisi-sostoitsya-no-ne-7-noyabrya-261672399.html
Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября
Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября
Акция состоится, может 6, может 8 ноября. Но это не будет 7 ноября, потому что ее не должно быть в этот день, заявила представитель оппозиции 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T22:36+0400
2021-10-31T23:16+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
элене хоштария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261630657_0:82:2401:1432_1920x0_80_0_0_594d6f2c8817b2af8a8ffc9d189e1a18.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Митинг оппозиции в Тбилиси состоится в ближайшее время, но не 7 ноября, заявила лидер партии "Дроа" ("Время") Элене Хоштария.Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил на сегодняшней информационной встрече со сторонниками у здания парламента в Тбилиси, что оппозиция проведет протестную акцию через неделю в воскресенье. Ей будут предшествовать акции в регионах Грузии, куда направляются лидеры оппозиционных партий.По словам Хоштария, точная дата проведения протестной акции будет уточнена позже.Оппозиционеры собрались на проспекте Руставели, чтобы опротестовывать результаты второго тура выборов в местные органы власти и рассказать о дальнейших планах.Тринадцать лет назад 7 ноября 2007 года силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция тогда требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261630657_130:0:2263:1600_1920x0_80_0_0_be7eae3785cab74fd5de328383a38e08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, элене хоштария

Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября

22:36 31.10.2021 (обновлено: 23:16 31.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭлене Хоштария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Элене Хоштария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Акция состоится, может 6, может 8 ноября. Но это не будет 7 ноября, потому что ее не должно быть в этот день, заявила представитель оппозиции
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Митинг оппозиции в Тбилиси состоится в ближайшее время, но не 7 ноября, заявила лидер партии "Дроа" ("Время") Элене Хоштария.
Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил на сегодняшней информационной встрече со сторонниками у здания парламента в Тбилиси, что оппозиция проведет протестную акцию через неделю в воскресенье. Ей будут предшествовать акции в регионах Грузии, куда направляются лидеры оппозиционных партий.
По словам Хоштария, точная дата проведения протестной акции будет уточнена позже.
"Это не будет 7 ноября, давайте я прямо раскрою карты. Ника (прим. лидер "Единого национального движения" Ника Мелия) сказал, что акция будет в воскресенье, но я сейчас не могу делать заявлений вместо него. Акция состоится, может 6, может 8 ноября. Но это не будет 7 ноября, потому что ее не должно быть 7-го", - сказала Хоштария в эфире телекомпании "Пирвели".
Оппозиционеры собрались на проспекте Руставели, чтобы опротестовывать результаты второго тура выборов в местные органы власти и рассказать о дальнейших планах.
Тринадцать лет назад 7 ноября 2007 года силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция тогда требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:26Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений
22:36Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября
21:59Есть замечания - дипломаты ЕС оценили второй тур местных выборов в Грузии
21:21Грузинский фигурист занял шестое место на Гран-при Канады
20:43ЦИК Грузии пересчитает результаты голосования на 196 избирательных участках
20:31Грузинское политическое казино: делайте ваши ставки, господа!
20:10Новая волна протестов в Грузии: ЕНД будет бороться с властью - видео
19:55Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября
19:38Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата
19:34"Грузинская мечта" vs оппозиция: как распределились силы в сакребуло крупных городов
19:03В мэрии Тбилиси опровергли слухи об остановке общественного транспорта
18:36Кандидат от "Грузинской мечты" поздравил избранного от оппозиции мэра Цаленджиха
17:50Страны G20 приняли коммюнике по итогам саммита
17:21В "Грузинской мечте" довольны оценкой международных наблюдателей второго тура выборов
17:06"Грузинская мечта" ведет переговоры по формированию большинства в ряде сакребуло
16:48О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии
16:25"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста
16:01Мечта о маляре в Тбилиси, или Когда с ремонтниками труба
15:31Прекратит ли Саакашвили голодовку?
14:57Результаты голосования в крупных городах Грузии