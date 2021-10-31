https://sputnik-georgia.ru/20211031/gruzinskiy-figurist-zanyal-shestoe-mesto-na-gran-pri-kanady-261671213.html

Грузинский фигурист занял шестое место на Гран-при Канады

Грузинский фигурист занял шестое место на Гран-при Канады

Следующим турниром, на котором выступит Квителашвили, будет Гран-при Сочи, который пройдет с 26 по 28 ноября 31.10.2021, Sputnik Грузия

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морис квителашвили

фигурное катание

успехи грузинских фигуристов в мире

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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял шестое место на Гран-при Канады, состоявшемся в Ванкувере.Результат Квителашвили примечателен тем, что фигурист фактически провалил короткую программу, заняв последнее место и набрав 71.6 балла.Зато в произвольных выступлениях грузинский фигурист откатался практически без брака, выполнив три прыжка с четырьмя оборотами. За свою программу Квителашвили получил 161.27 балла, показав четвертый результат, а в сумме набрал 232.87 балла.Стоит также отметить, что по оценкам за технику Квителашвили уступил только действующему чемпиону мира американцу Натану Чену и чемпиону мира в командных соревнованиях россиянину Евгению Семененко.Победителем Гран-при Канады среди мужчин стал Натан Чен (307.18). На втором месте еще один представитель США – Джейсон Браун (259.55), а замкнул тройку лидеров Семененко (256.01).Следующим турниром, на котором выступит Квителашвили, будет Гран-при Сочи. Соревнования пройдут с 26 по 28 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, морис квителашвили, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире