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Грузинский фигурист занял шестое место на Гран-при Канады
Грузинский фигурист занял шестое место на Гран-при Канады
Следующим турниром, на котором выступит Квителашвили, будет Гран-при Сочи, который пройдет с 26 по 28 ноября 31.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-31T21:21+0400
спорт
новости
грузия
морис квителашвили
фигурное катание
успехи грузинских фигуристов в мире
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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял шестое место на Гран-при Канады, состоявшемся в Ванкувере.Результат Квителашвили примечателен тем, что фигурист фактически провалил короткую программу, заняв последнее место и набрав 71.6 балла.Зато в произвольных выступлениях грузинский фигурист откатался практически без брака, выполнив три прыжка с четырьмя оборотами. За свою программу Квителашвили получил 161.27 балла, показав четвертый результат, а в сумме набрал 232.87 балла.Стоит также отметить, что по оценкам за технику Квителашвили уступил только действующему чемпиону мира американцу Натану Чену и чемпиону мира в командных соревнованиях россиянину Евгению Семененко.Победителем Гран-при Канады среди мужчин стал Натан Чен (307.18). На втором месте еще один представитель США – Джейсон Браун (259.55), а замкнул тройку лидеров Семененко (256.01).Следующим турниром, на котором выступит Квителашвили, будет Гран-при Сочи. Соревнования пройдут с 26 по 28 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, морис квителашвили, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире

Грузинский фигурист занял шестое место на Гран-при Канады

21:21 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкМориси Квителашвили (Грузия) выступает в короткой программе
Мориси Квителашвили (Грузия) выступает в короткой программе - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
/
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Следующим турниром, на котором выступит Квителашвили, будет Гран-при Сочи, который пройдет с 26 по 28 ноября
ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял шестое место на Гран-при Канады, состоявшемся в Ванкувере.
Результат Квителашвили примечателен тем, что фигурист фактически провалил короткую программу, заняв последнее место и набрав 71.6 балла.
Зато в произвольных выступлениях грузинский фигурист откатался практически без брака, выполнив три прыжка с четырьмя оборотами. За свою программу Квителашвили получил 161.27 балла, показав четвертый результат, а в сумме набрал 232.87 балла.
Стоит также отметить, что по оценкам за технику Квителашвили уступил только действующему чемпиону мира американцу Натану Чену и чемпиону мира в командных соревнованиях россиянину Евгению Семененко.
Победителем Гран-при Канады среди мужчин стал Натан Чен (307.18). На втором месте еще один представитель США – Джейсон Браун (259.55), а замкнул тройку лидеров Семененко (256.01).
Следующим турниром, на котором выступит Квителашвили, будет Гран-при Сочи. Соревнования пройдут с 26 по 28 ноября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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