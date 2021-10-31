Какой сегодня церковный праздник: 31 октября 2021
© photo: Sputnik / Stringer Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
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По православному церковному календарю 31 октября отмечают день памяти апостола и евангелиста Луки, Святых Марина, Иулиана и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Евангелист и иконописец
По церковному календарю 31 октября поминают святого Луку – апостола из числа 70 учеников Спасителя, одного из четырех евангелистов, автора книги "Деяния Апостолов" и первого иконописца.
Родился будущий евангелист в просвещенной греческой семье в сирийском городе Антиохия (ныне город Антакья в Турции). Получив блестящее образование, Лука стал врачом, но услышав о Спасителе, он, прибыв в Палестину, стал одним из последователей Христа.
На первую проповедь святой Лука в числе 70 учеников-апостолов был послан еще при земной жизни Иисуса.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Лука, один из немногих верных последователей, присутствовавший при распятии Христа, за свою преданность одним из первых был удостоен увидеть воскресшего Спасителя. Иисус явился ему и апостолу Клеопе по пути в селение Эммаус недалеко от Иерусалима.
Приняв участие во втором миссионерском путешествии первоверховного апостола Павла, Лука стал его другом, учеником и врачом. Апостол Павел благословил евангелиста утвердить церковь в Македонии.
Святой Лука, покинув Рим, после мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла, путешествовал с проповедями по Греции, Македонии, Италии, Ливии и Египту.
Лука своей неутомимостью и твердостью в вере снискал славу "второго апостола Павла". В Фивах (Верхний Египет), содействуя устройству церквей, евангелист творил чудеса, исцелял, а также многих обратил в христианство.
Евангелист мученически погиб в возрасте 84-85 лет. Его распяли в Фивах на оливковом дереве. По другой версии это произошло в Ахайи (приморская область на севере Греции).
Марин Тарсийский
По церковному календарю 31 октября поминают мученика Марина, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиана (284-305).
Происходил будущий святой из Киликии (Малая Азия). Во время преследования христиан старца Марина за исповедание христианской веры по приказу правителя подвергли жестоким пыткам, а затем казнили.
Иулиан Пустынник
По церковному календарю 31 октября поминают преподобного Иулиана.
Подвизался преподобный в молитве и посте в Месопотамии, близ реки Евфрат. Однажды святой во время молитвы услышал глас, возвестивший, что Юлиан Отступник (361-363) скоро погибнет. И пророчество вскоре исполнилось.
На горе Синай трудами преподобного Иулиана построили церковь в память обретения святым пророком Моисеем скрижалей Завета.
Именины
По церковному календарю 31 октября именины отмечают Елизавета, Евфросиния, Злата, Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор и Юлиан.
Материал подготовлен на основе открытых источников