https://sputnik-georgia.ru/20211031/khellouin-2021-istoriya-i-znachenie-prazdnika-261655202.html

Хэллоуин 2021: история и значение праздника

Хэллоуин 2021: история и значение праздника

Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира

2021-10-31T10:38+0400

2021-10-31T10:38+0400

2021-10-31T10:38+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22894/76/228947673_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ad00dff694b8ddd839f188bdf0dc2d76.jpg

История самого мистического и веселого праздника года окутана тайной. По преданию, более двух тысячелетий назад, люди, облаченные в звериные шкуры, собираясь в эту ночь у костров, приносили в жертву животных.Sputnik Грузия рассказывает об истории и значении праздника Хэллоуин, а также о символах и традициях торжества.История и значение праздникаКак возник праздник Хэллоуин достоверно неизвестно. По одной из версий, в основе торжества, история которого восходит к дохристианской эпохе, лежит кельтский Новый год, который праздновали 1 ноября.По преданию, кельты, проживающие на территории Англии, Северной Франции и Ирландии, год делили на лето и зиму, поэтому 31 октября, символизировавший окончание сбора урожая, считали последним днем уходящего года и переходом на новый – зимний сезон.Предание повествует, что древние кельты верили, что в последнюю ночь уходящего года – его называли Самайном или Самхэйном, стиралась грань между мирами живых и мертвых, и обитатели потустороннего мира благополучно проникали на свет божий.Кельты, чтобы отпугнуть "незваных гостей" гасили в домах огонь и надевали звериные шкуры. Возле дома они оставляли угощение для духов, а сами собирались у костров, разводимых жрецами-друидами, и приносили в жертву животных. Затем забирали священный огонь домой.После вторжения римлян, кельты, вынужденные принять христианство, отказались от этой и других языческих традиций, которые передавались из поколения в поколение вплоть до I века нашей эры.Почему Хэллоуин?Церковь, для искоренения языческих традиций, День Всех Святых перенесла в IX веке на 1 ноября, чем невольно людей побудила вновь праздновать языческий праздник.Канун праздника – Вечер Всех Святых. На староанглийском языке звучал как All Hallows Even – сокращенно Hallowe'en. Со временем название стало еще короче – Halloween. Так появилось современное наименование праздника.То есть сегодня Хеллоуин уже не языческий праздник, хотя многие древние традиции празднования все же сохранились – звериные шкуры заменили костюмами монстров, а вместо жертв богам раздают различные сладости.В Америке праздник стал известен в XIX веке благодаря эмигрантам из Старого Света. Отмечать Хэллоуин стали со временем в европейских и в некоторых азиатских государствах.Хэллоуин в странах бывшего Союза, в том числе в России и Грузии, стал популярен в последние годы.В праздник устраивают специальные вечеринки, неотделимой частью которых стали страшные и забавные карнавальные костюмы с соответствующим гримом.Самыми популярными в Хэллоуин остаются костюмы вампиров, привидений, ведьм, монстров и прочих мистических героев. Перевоплощаясь в выбранного персонажа, люди полностью воссоздают его образ с помощью грима и аксессуаров.Символ ХэллоуинаГлавным символом праздника, как и в древности, остается фонарь из пузатой тыквы с зажженной внутри свечой, традиция вырезания которого имеет многовековую историю.Легенда повествует, что в канун Дня Всех Святых, кузнец-пьяница по прозвищу "скупой Джек", сумел дважды обмануть самого Дьявола и за это получил от него обещание никогда на его душу не покушаться. После смерти грешная душа кузнеца не нашла приют ни в раю и ни в аду. И Джек, не нужный ни Богу, ни Дьяволу, скитался одиноко во тьме, освещая путь фoнapeм, вырезанным в тыкве, где тлeли угли.По сей день люди делают импровизированные светильники и выставляют их нa кpыльцo и подоконники, защищая дом от гостей из потустороннего мира, а также зависти, злобы и негативной энергии.Популярной декорацией для украшения интерьера и экстерьера дома в Хэллоуин являются пaутинa, cвeчи, кoмпoзиции из cуxиx листьев и pacтeний, плacтикoвыe и бумaжныe cкeлeты, сaдoвыe пугaлa, а также другие предметы opaнжeвoгo и чepнoгo цветов.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211029/kak-prazdnuetsya-khellouin-2021-kostyumy-sladosti-i-konkursy-261590571.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки