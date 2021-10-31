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https://sputnik-georgia.ru/20211031/khimki---ural-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-261645079.html
"Химки" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Химки" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Совсем скоро чемпионат России по футболу приблизится к своему экватору. Но уже сейчас становится понятно, что "Химки" и "Урал" входят в тот список клубов... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T09:36+0400
2021-10-31T09:36+0400
спорт
футбол
клуб "урал"
чемпионат россии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
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"Химки" в текущем чемпионате одержали всего две победы – во втором туре "красно-черные" обыграли "Краснодар" (1:0), а в XI игровой день взяли верх над "Ахматом" (2:0). В прошлом туре подмосковный клуб уступил "Динамо" (1:4), после чего главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покинул свой пост. По сообщению СМИ, договор о расторжении контракта состоялся по обоюдному согласию сторон.Пока неизвестно кто будет вытаскивать "Химки" со дна турнирной таблицы, но и. о. главного тренера назначен Игорь Ющенко. Кстати, под его руководством "Химки" уже одержали свою первую победу, обыграв в Кубке России "Балтику в серии послематчевых пенальти.Что касается "Урала", то перед отчетным туром команда из Екатеринбурга опустилась на последнее место в таблице. "Шмелей" обошла "Уфа", которая в двух последних матчах РПЛ набрала два очка.В конце сентября, начале октября "Урал" выдал серию из трех побед подряд (две в РПЛ и одна в Кубке России), но после этого подопечные Игоря Шалимова "подсели". На сей раз "Урал" потерпел три поражения подряд с одинаковым счетом 0:1. Линия атаки – это "ахиллесова пята" нынешнего "Урала". В 12 матчах чемпионата "шмели" забили всего пять (!) голов. Как Шалимов собирается менять ситуацию в лучшую сторону, пока не очень понятно.По мнению букмекеров, "Химки" являются ярко выраженными фаворитами предстоящего матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,01 (против 4,2 у гостей). Думаю, это тот случай, когда не стоит изобретать велосипед. Чистая победа "красно-черных", на мой взгляд, выглядит вполне логичным исходом.Ставка: "Химки" победят за 2,01.
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спорт, футбол, клуб "урал", чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Химки" - "Урал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 31.10.2021
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"
Футбол. РПЛ. Матч Химки – Краснодар - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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Совсем скоро чемпионат России по футболу приблизится к своему экватору. Но уже сейчас становится понятно, что "Химки" и "Урал" входят в тот список клубов, которые будут бороться за выживание в нынешнем сезоне. Именно их игра завершит воскресную программу XIII тура РПЛ
"Химки" в текущем чемпионате одержали всего две победы – во втором туре "красно-черные" обыграли "Краснодар" (1:0), а в XI игровой день взяли верх над "Ахматом" (2:0). В прошлом туре подмосковный клуб уступил "Динамо" (1:4), после чего главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покинул свой пост. По сообщению СМИ, договор о расторжении контракта состоялся по обоюдному согласию сторон.
Пока неизвестно кто будет вытаскивать "Химки" со дна турнирной таблицы, но и. о. главного тренера назначен Игорь Ющенко. Кстати, под его руководством "Химки" уже одержали свою первую победу, обыграв в Кубке России "Балтику в серии послематчевых пенальти.
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – Урал - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА – "Урал"
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Урала", то перед отчетным туром команда из Екатеринбурга опустилась на последнее место в таблице. "Шмелей" обошла "Уфа", которая в двух последних матчах РПЛ набрала два очка.
В конце сентября, начале октября "Урал" выдал серию из трех побед подряд (две в РПЛ и одна в Кубке России), но после этого подопечные Игоря Шалимова "подсели". На сей раз "Урал" потерпел три поражения подряд с одинаковым счетом 0:1. Линия атаки – это "ахиллесова пята" нынешнего "Урала". В 12 матчах чемпионата "шмели" забили всего пять (!) голов. Как Шалимов собирается менять ситуацию в лучшую сторону, пока не очень понятно.
По мнению букмекеров, "Химки" являются ярко выраженными фаворитами предстоящего матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,01 (против 4,2 у гостей). Думаю, это тот случай, когда не стоит изобретать велосипед. Чистая победа "красно-черных", на мой взгляд, выглядит вполне логичным исходом.
Ставка: "Химки" победят за 2,01.
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