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Новая волна протестов в Грузии: ЕНД будет бороться с властью - видео
Новая волна протестов в Грузии: ЕНД будет бороться с властью - видео
Новая масштабная акция протеста оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на следующее воскресенье, 7 ноября, в... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T20:10+0400
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местные выборы
акции протеста
видео-новости из грузии
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Нынешняя воскресная акция протеста была созвана лидерами ЕНД перед парламентом на проспекте Руставели, чтобы выразить протест против результатов второго тура выборов в местные органы власти. Участие в акции приняли несколько тысяч человек.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Масштаб нашей новой акции будет больше, чем 14 октября. А ее смысл и нагрузка будут иными, они будут служить интересам государства", - сказал Мелия. До следующего воскресенья, в течение недели, "Нацдвижение" намерено решать организационные вопросы и проводить акции в регионах. Во вторник оппозиционеры отправятся в Батуми, далее в Кутаиси и другие города. "Мы вместе с вами не собираемся отступать и развернем линию фронта по всей стране", - пообещал Мелия с трибуны. Перед собравшимися выступали и другие лидеры оппозиционной партии.
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грузия, видео, мультимедиа, местные выборы, акции протеста, видео-новости из грузии, видео

Новая волна протестов в Грузии: ЕНД будет бороться с властью - видео

20:10 31.10.2021 (обновлено: 20:12 31.10.2021)
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Новая масштабная акция протеста оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на следующее воскресенье, 7 ноября, в Тбилиси. С заявлением об этом выступил лидер партии Ника Мелия на акции перед парламентом вечером 31 октября
Нынешняя воскресная акция протеста была созвана лидерами ЕНД перед парламентом на проспекте Руставели, чтобы выразить протест против результатов второго тура выборов в местные органы власти. Участие в акции приняли несколько тысяч человек.
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"Масштаб нашей новой акции будет больше, чем 14 октября. А ее смысл и нагрузка будут иными, они будут служить интересам государства", - сказал Мелия.
До следующего воскресенья, в течение недели, "Нацдвижение" намерено решать организационные вопросы и проводить акции в регионах. Во вторник оппозиционеры отправятся в Батуми, далее в Кутаиси и другие города.
"Мы вместе с вами не собираемся отступать и развернем линию фронта по всей стране", - пообещал Мелия с трибуны. Перед собравшимися выступали и другие лидеры оппозиционной партии.
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