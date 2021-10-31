https://sputnik-georgia.ru/20211031/novaya-volna-protestov-v-gruzii-end-budet-borotsya-s-vlastyu---video-261670349.html

Новая волна протестов в Грузии: ЕНД будет бороться с властью - видео

Новая волна протестов в Грузии: ЕНД будет бороться с властью - видео

Новая масштабная акция протеста оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на следующее воскресенье, 7 ноября, в... 31.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

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акции протеста

видео-новости из грузии

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Нынешняя воскресная акция протеста была созвана лидерами ЕНД перед парламентом на проспекте Руставели, чтобы выразить протест против результатов второго тура выборов в местные органы власти. Участие в акции приняли несколько тысяч человек.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Масштаб нашей новой акции будет больше, чем 14 октября. А ее смысл и нагрузка будут иными, они будут служить интересам государства", - сказал Мелия. До следующего воскресенья, в течение недели, "Нацдвижение" намерено решать организационные вопросы и проводить акции в регионах. Во вторник оппозиционеры отправятся в Батуми, далее в Кутаиси и другие города. "Мы вместе с вами не собираемся отступать и развернем линию фронта по всей стране", - пообещал Мелия с трибуны. Перед собравшимися выступали и другие лидеры оппозиционной партии.

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