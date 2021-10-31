https://sputnik-georgia.ru/20211031/putin-prizval-uskorit-vopros-priznaniya-stranami-vaktsin-ot-koronavirusa-261661624.html
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин предложил странам G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T14:02+0400
2021-10-31T14:02+0400
2021-10-31T14:02+0400
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Кроме того, по словам российского лидера, сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации (оценки качества безопасности и эффективности) новых вакцин и препаратов."Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность", — сказал Путин.
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Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин предложил странам G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил, выступая в формате видеоконференции на саммите организации.
2021-10-31T14:02+0400
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, видео
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин предложил странам G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Смотрите в видео заявление президента России
Кроме того, по словам российского лидера, сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации (оценки качества безопасности и эффективности) новых вакцин и препаратов.
"Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность", — сказал Путин.