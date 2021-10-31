https://sputnik-georgia.ru/20211031/putin-prizval-uskorit-vopros-priznaniya-stranami-vaktsin-ot-koronavirusa-261661624.html

Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса

Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил странам G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19... 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T14:02+0400

2021-10-31T14:02+0400

2021-10-31T14:02+0400

россия

видео

владимир путин

мультимедиа

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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Кроме того, по словам российского лидера, сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации (оценки качества безопасности и эффективности) новых вакцин и препаратов."Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность", — сказал Путин.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса Президент России Владимир Путин предложил странам G20 в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил, выступая в формате видеоконференции на саммите организации. 2021-10-31T14:02+0400 true PT0M56S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, видео