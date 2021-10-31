https://sputnik-georgia.ru/20211031/rezultaty-golosovaniya-v-krupnykh-gorodakh-gruzii-261662973.html
Результаты голосования в крупных городах Грузии
Результаты голосования в крупных городах Грузии
В Грузии 30 октября прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T14:57+0400
2021-10-31T14:57+0400
2021-10-31T15:01+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
инфографика
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1f/261662916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7168086abe662adc870a2ca9c985c11a.jpg
Во втором туре участвовали кандидаты, которые в первом туре, прошедшем 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.Так, накануне граждане Грузии избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.В 17 из 20 муниципалитетов главными конкурентами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были кандидаты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По предварительным данным ЦИК, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о результатах выборов во втором туре в самоуправляемых городах страны.Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1f/261662916_222:0:1662:1080_1920x0_80_0_0_92d355d608ebe0801d72051f97e751e4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, инфографика, местные выборы, инфографика
Результаты голосования в крупных городах Грузии
14:57 31.10.2021 (обновлено: 15:01 31.10.2021)
В Грузии 30 октября прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления
Во втором туре участвовали кандидаты, которые в первом туре, прошедшем 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.
Так, накануне граждане Грузии избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.
В 17 из 20 муниципалитетов главными конкурентами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были кандидаты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По предварительным данным ЦИК, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете о результатах выборов во втором туре в самоуправляемых городах страны.
Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.