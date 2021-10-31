https://sputnik-georgia.ru/20211031/rezultaty-golosovaniya-v-krupnykh-gorodakh-gruzii-261662973.html

Результаты голосования в крупных городах Грузии

Результаты голосования в крупных городах Грузии

В Грузии 30 октября прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T14:57+0400

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местные выборы в грузии 2021

политика

грузия

инфографика

местные выборы

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Во втором туре участвовали кандидаты, которые в первом туре, прошедшем 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.Так, накануне граждане Грузии избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.В 17 из 20 муниципалитетов главными конкурентами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были кандидаты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По предварительным данным ЦИК, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о результатах выборов во втором туре в самоуправляемых городах страны.Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, инфографика, местные выборы, инфографика