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Местные выборы в Грузии 2021
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Результаты голосования в крупных городах Грузии
Результаты голосования в крупных городах Грузии
В Грузии 30 октября прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T14:57+0400
2021-10-31T15:01+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
инфографика
местные выборы
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Во втором туре участвовали кандидаты, которые в первом туре, прошедшем 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.Так, накануне граждане Грузии избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.В 17 из 20 муниципалитетов главными конкурентами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были кандидаты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По предварительным данным ЦИК, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о результатах выборов во втором туре в самоуправляемых городах страны.Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, инфографика, местные выборы, инфографика

Результаты голосования в крупных городах Грузии

14:57 31.10.2021 (обновлено: 15:01 31.10.2021)
В Грузии 30 октября прошел второй тур выборов в органы местного самоуправления
Результаты голосования в крупных городах Грузии - Sputnik Грузия
Во втором туре участвовали кандидаты, которые в первом туре, прошедшем 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.
Так, накануне граждане Грузии избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.
В 17 из 20 муниципалитетов главными конкурентами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" были кандидаты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По предварительным данным ЦИК, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о результатах выборов во втором туре в самоуправляемых городах страны.
Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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