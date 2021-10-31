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В Тбилиси подсчитано более половины бюллетеней - Каладзе выигрывает выборы мэра
В Тбилиси подсчитано более половины бюллетеней - Каладзе выигрывает выборы мэра
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе с солидным отрывом продолжает лидировать во... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T00:42+0400
2021-10-31T00:42+0400
2021-10-31T00:42+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
грузинская мечта
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе с солидным отрывом продолжает лидировать во втором туре выборов мэра Тбилиси по итогам подсчета более половины бюллетеней. В данный момент у Каладзе 55,74% голосов, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия - 44,26%, сообщил Центризбирком.В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, каха каладзе, грузинская мечта, местные выборы
В Тбилиси подсчитано более половины бюллетеней - Каладзе выигрывает выборы мэра
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе с солидным отрывом продолжает лидировать во втором туре выборов мэра Тбилиси по итогам подсчета более половины бюллетеней.
В данный момент у Каладзе 55,74% голосов, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия - 44,26%, сообщил Центризбирком.
В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.