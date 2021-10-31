https://sputnik-georgia.ru/20211031/vtoroy-realnyy-srok-kak-strany-baltii-zachischayut-russkoyazychnoe-infoprostranstvo-261655747.html

Второй реальный срок. Как страны Балтии зачищают русскоязычное инфопространство

Второй реальный срок. Как страны Балтии зачищают русскоязычное инфопространство

Рижский суд на основании сфабрикованных полицией безопасности доказательств приговорил журналиста Юрия Алексеева к 14 месяцам реального тюремного заключения... 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T09:54+0400

2021-10-31T09:54+0400

2021-10-31T10:20+0400

видео

рига

латвия

мультимедиа

сми

журналисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1f/261655467_16:0:1630:908_1920x0_80_0_0_7dc3126035caa93da0289f460794810e.png

В Латвии осудили русскоязычного журналиста Юрия Алексеева. Ему дали реальный срок – 1,2 года за решеткой. Обвинений много. Алексееву приписывают и разжигание межнациональной розни, и незаконное хранение боеприпасов, и распространение детской порнографии. Но защита уверена – это месть за свободу слова.Смотрите в видео, как страны Балтии борются с оппозиционными журналистами. И что предпринимает МИД России, чтобы защитить тех, кто сотрудничает с российскими изданиями, в частности со Sputnik и Baltnews.

рига

латвия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, рига, латвия, мультимедиа, сми, журналисты, видео