https://sputnik-georgia.ru/20211031/vtoroy-realnyy-srok-kak-strany-baltii-zachischayut-russkoyazychnoe-infoprostranstvo-261655747.html
Второй реальный срок. Как страны Балтии зачищают русскоязычное инфопространство
Второй реальный срок. Как страны Балтии зачищают русскоязычное инфопространство
Рижский суд на основании сфабрикованных полицией безопасности доказательств приговорил журналиста Юрия Алексеева к 14 месяцам реального тюремного заключения... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T09:54+0400
2021-10-31T09:54+0400
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В Латвии осудили русскоязычного журналиста Юрия Алексеева. Ему дали реальный срок – 1,2 года за решеткой. Обвинений много. Алексееву приписывают и разжигание межнациональной розни, и незаконное хранение боеприпасов, и распространение детской порнографии. Но защита уверена – это месть за свободу слова.Смотрите в видео, как страны Балтии борются с оппозиционными журналистами. И что предпринимает МИД России, чтобы защитить тех, кто сотрудничает с российскими изданиями, в частности со Sputnik и Baltnews.
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видео, рига, латвия, мультимедиа, сми, журналисты, видео
Второй реальный срок. Как страны Балтии зачищают русскоязычное инфопространство
09:54 31.10.2021 (обновлено: 10:20 31.10.2021)
Рижский суд на основании сфабрикованных полицией безопасности доказательств приговорил журналиста Юрия Алексеева к 14 месяцам реального тюремного заключения. Смотрите в видео, кто еще стал жертвой зачистки инфополя, проводимой в странах Балтии
В Латвии осудили русскоязычного журналиста Юрия Алексеева. Ему дали реальный срок – 1,2 года за решеткой.
Обвинений много. Алексееву приписывают и разжигание межнациональной розни, и незаконное хранение боеприпасов, и распространение детской порнографии. Но защита уверена – это месть за свободу слова.
Смотрите в видео, как страны Балтии борются с оппозиционными журналистами. И что предпринимает МИД России, чтобы защитить тех, кто сотрудничает с российскими изданиями, в частности со Sputnik и Baltnews.