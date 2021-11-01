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Балет из медуз и дерево жизни: победители конкурса European Wildlife Photographer
Балет из медуз и дерево жизни: победители конкурса European Wildlife Photographer
Каждый год Немецкое общество фотографии природы (GDT) определяет лучшие работы и выбирает победившее изображение. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 01.11.2021, Sputnik Грузия
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European Wildlife Photographer of the Year - один из самых известных конкурсов фотографии природы.В этом году испанский фотограф Анхель Фитор покорил жюри своим изображением балета медуз и выиграл главный приз.Жюри конкурса просмотрело более 19 000 фото от участников из 36 стран, чтобы определить победителей в восьми основных категориях: "Птицы", "Млекопитающие", "Другие животные", "Растения и грибы", "Пейзажи", "Подводный мир", "Люди и природа" и "Студия природы".Участники конкурса разделили призовой фонд в размере 32 000 евро, а абсолютный победитель получил 3 000 евро.
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фотоленты, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, конкурс, фото

Балет из медуз и дерево жизни: победители конкурса European Wildlife Photographer

18:21 01.11.2021
Каждый год Немецкое общество фотографии природы (GDT) определяет лучшие работы и выбирает победившее изображение. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки победителей European Wildlife Photographe
European Wildlife Photographer of the Year - один из самых известных конкурсов фотографии природы.
В этом году испанский фотограф Анхель Фитор покорил жюри своим изображением балета медуз и выиграл главный приз.
Жюри конкурса просмотрело более 19 000 фото от участников из 36 стран, чтобы определить победителей в восьми основных категориях: "Птицы", "Млекопитающие", "Другие животные", "Растения и грибы", "Пейзажи", "Подводный мир", "Люди и природа" и "Студия природы".
Участники конкурса разделили призовой фонд в размере 32 000 евро, а абсолютный победитель получил 3 000 евро.
© photo : Angel Fitor / GDT EWPY 2021

Фотограф Анхель Фитор очаровал жюри своим имиджевым балетом "Медуза". Ему было присвоено звание Европейского фотографа дикой природы 2021 года

Фотограф Анхель Фитор очаровал жюри своим имиджевым балетом &quot;Медуза&quot;. Ему было присвоено звание Европейского фотографа дикой природы 2021 года - Sputnik Грузия
1/12
© photo : Angel Fitor / GDT EWPY 2021

Фотограф Анхель Фитор очаровал жюри своим имиджевым балетом "Медуза". Ему было присвоено звание Европейского фотографа дикой природы 2021 года

© photo : Danny Green / GDT EWPY 2021

Снимок "После дождя" британского фотографа Дэнни Грина

Снимок &quot;После дождя&quot; британского фотографа Дэнни Грина - Sputnik Грузия
2/12
© photo : Danny Green / GDT EWPY 2021

Снимок "После дождя" британского фотографа Дэнни Грина

© photo : Terje Kolaas / GDT EWPY 2021

Лучшим в категории "Птицы" стал Терье Колаас с "Миграцией пернатых"

Лучшим в категории &quot;Птицы&quot; стал Терье Колаас с &quot;Миграцией пернатых&quot; - Sputnik Грузия
3/12
© photo : Terje Kolaas / GDT EWPY 2021

Лучшим в категории "Птицы" стал Терье Колаас с "Миграцией пернатых"

© photo : Andrés Luis Domínguez Blanco / GDT EWPY 2021

"Певец в подсолнухах" принес Андресу Луису Домингесу Бланко победу в категории для молодых фотографов до 14 лет

&quot;Певец в подсолнухах&quot; принес Андресу Луису Домингесу Бланко победу в категории для молодых фотографов до 14 лет - Sputnik Грузия
4/12
© photo : Andrés Luis Domínguez Blanco / GDT EWPY 2021

"Певец в подсолнухах" принес Андресу Луису Домингесу Бланко победу в категории для молодых фотографов до 14 лет

© photo : Anette Mossbacher

"Древо жизни" Анетт Моссбахер оказалось лучшим пейзажем конкурса

&quot;Древо жизни&quot; Анетт Моссбахер оказалось лучшим пейзажем конкурса - Sputnik Грузия
5/12
© photo : Anette Mossbacher

"Древо жизни" Анетт Моссбахер оказалось лучшим пейзажем конкурса

© photo : Fabrice Guerin / GDT EWPY 2021

Морской балет Фабриса Герина победил в категории "Подводный мир"

Морской балет Фабриса Герина победил в категории &quot;Подводный мир&quot; - Sputnik Грузия
6/12
© photo : Fabrice Guerin / GDT EWPY 2021

Морской балет Фабриса Герина победил в категории "Подводный мир"

© photo : Jasper Doest / GDT EWPY 2021

Джаспер Дуст удостоен премии Фрица Пелькинга за Nsenene 7

Джаспер Дуст удостоен премии Фрица Пелькинга за Nsenene 7 - Sputnik Грузия
7/12
© photo : Jasper Doest / GDT EWPY 2021

Джаспер Дуст удостоен премии Фрица Пелькинга за Nsenene 7

© photo : Emile Séchaud / GDT EWPY 2021

Эмиль Сешо получил Молодежную премию Фрица Пелькинга за "Спектакль"

Эмиль Сешо получил Молодежную премию Фрица Пелькинга за &quot;Спектакль&quot; - Sputnik Грузия
8/12
© photo : Emile Séchaud / GDT EWPY 2021

Эмиль Сешо получил Молодежную премию Фрица Пелькинга за "Спектакль"

© photo : Tobias Richter / GDT EWPY 2021

"Иней" Тобиаса Рихтера назвали лучшим снимком в категории "Растения и грибы"

&quot;Иней&quot; Тобиаса Рихтера назвали лучшим снимком в категории &quot;Растения и грибы&quot; - Sputnik Грузия
9/12
© photo : Tobias Richter / GDT EWPY 2021

"Иней" Тобиаса Рихтера назвали лучшим снимком в категории "Растения и грибы"

© photo : Francis De Andres / GDT EWPY 2021

"Босс" Франсиса де Андре победил в категории "Студия природы"

&quot;Босс&quot; Франсиса де Андре победил в категории &quot;Студия природы&quot; - Sputnik Грузия
10/12
© photo : Francis De Andres / GDT EWPY 2021

"Босс" Франсиса де Андре победил в категории "Студия природы"

© photo : Magnus Lundgren / GDT EWPY 2021

Дайверам Магнуса Лундгрена досталась победа в категории "Люди и природа"

Дайверам Магнуса Лундгрена досталась победа в категории &quot;Люди и природа&quot; - Sputnik Грузия
11/12
© photo : Magnus Lundgren / GDT EWPY 2021

Дайверам Магнуса Лундгрена досталась победа в категории "Люди и природа"

© photo : Heikki Kurkela / GDT EWPY 2021

Лучшим молодым фотографом в возрасте 15 -17 лет стал Лассе Куркела, запечатлевший полет сибирской сойки

Лучшим молодым фотографом в возрасте 15 -17 лет стал Лассе Куркела, запечатлевший полет сибирской сойки - Sputnik Грузия
12/12
© photo : Heikki Kurkela / GDT EWPY 2021

Лучшим молодым фотографом в возрасте 15 -17 лет стал Лассе Куркела, запечатлевший полет сибирской сойки

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