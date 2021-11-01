Балет из медуз и дерево жизни: победители конкурса European Wildlife Photographer

European Wildlife Photographer of the Year - один из самых известных конкурсов фотографии природы.В этом году испанский фотограф Анхель Фитор покорил жюри своим изображением балета медуз и выиграл главный приз.Жюри конкурса просмотрело более 19 000 фото от участников из 36 стран, чтобы определить победителей в восьми основных категориях: "Птицы", "Млекопитающие", "Другие животные", "Растения и грибы", "Пейзажи", "Подводный мир", "Люди и природа" и "Студия природы".Участники конкурса разделили призовой фонд в размере 32 000 евро, а абсолютный победитель получил 3 000 евро.
Каждый год Немецкое общество фотографии природы (GDT) определяет лучшие работы и выбирает победившее изображение. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки победителей European Wildlife Photographe
European Wildlife Photographer of the Year - один из самых известных конкурсов фотографии природы.
В этом году испанский фотограф Анхель Фитор покорил жюри своим изображением балета медуз и выиграл главный приз.
Жюри конкурса просмотрело более 19 000 фото от участников из 36 стран, чтобы определить победителей в восьми основных категориях: "Птицы", "Млекопитающие", "Другие животные", "Растения и грибы", "Пейзажи", "Подводный мир", "Люди и природа" и "Студия природы".
Участники конкурса разделили призовой фонд в размере 32 000 евро, а абсолютный победитель получил 3 000 евро.