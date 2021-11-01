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"Динамо" Тбилиси крупно победило и вплотную приблизилось к "Динамо" Батуми
"Динамо" Тбилиси крупно победило и вплотную приблизилось к "Динамо" Батуми
Благодаря победе в матче против "Телави", динамовцы Тбилиси максимально приблизились к "Динамо" Батуми 01.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. "Динамо" Тбилиси в XXXII туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу крупно победило "Телави" (4:0) и сократило отставание от лидирующего "Динамо" Батуми до одного очка.В матче с "Телави" столичный клуб долго раскачивался и сумел открыть счет только в самой концовке первого тайма. Красивейшим ударом со штрафного хозяев вывел вперед сербский полузащитник "Динамо" Милан Радин.Во втором тайме подопечные Кахи Цхададзе продолжили уверенно контролировать ход матча, но удвоить преимущество смогли лишь на 72 минуте. Из-за пределов штрафной площади точный удар нанес Леван Харабадзе.После того, как счет стал 2:0, "Телави" практически перестал сопротивляться и в самой концовке пропустил еще два гола. На 90 минуте свою фамилию на табло зажег лучший бомбардир чемпионата сербский нападающий Зоран Марушич, а в уже компенсированное арбитром время окончательный счет в матче установил Георгий Моисцрпапишвили.Благодаря этой победе динамовцы Тбилиси максимально приблизились к "Динамо" Батуми. Но у черноморского клуба есть игра в запасе. Свой матч в рамках отчетного тура подопечные Гии Гегучадзе проведут 1 ноября дома против тбилисского "Сабуртало".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, фк "динамо" тбилиси, клуб "динамо" батуми

"Динамо" Тбилиси крупно победило и вплотную приблизилось к "Динамо" Батуми

12:18 01.11.2021 (обновлено: 12:24 01.11.2021)
© FB / FC Dinamo Tbilisi "Динамо" Тбилиси
 Динамо Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© FB / FC Dinamo Tbilisi
Благодаря победе в матче против "Телави", динамовцы Тбилиси максимально приблизились к "Динамо" Батуми
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. "Динамо" Тбилиси в XXXII туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу крупно победило "Телави" (4:0) и сократило отставание от лидирующего "Динамо" Батуми до одного очка.
В матче с "Телави" столичный клуб долго раскачивался и сумел открыть счет только в самой концовке первого тайма. Красивейшим ударом со штрафного хозяев вывел вперед сербский полузащитник "Динамо" Милан Радин.
Во втором тайме подопечные Кахи Цхададзе продолжили уверенно контролировать ход матча, но удвоить преимущество смогли лишь на 72 минуте. Из-за пределов штрафной площади точный удар нанес Леван Харабадзе.
После того, как счет стал 2:0, "Телави" практически перестал сопротивляться и в самой концовке пропустил еще два гола. На 90 минуте свою фамилию на табло зажег лучший бомбардир чемпионата сербский нападающий Зоран Марушич, а в уже компенсированное арбитром время окончательный счет в матче установил Георгий Моисцрпапишвили.
Благодаря этой победе динамовцы Тбилиси максимально приблизились к "Динамо" Батуми. Но у черноморского клуба есть игра в запасе. Свой матч в рамках отчетного тура подопечные Гии Гегучадзе проведут 1 ноября дома против тбилисского "Сабуртало".
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