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Джен Псаки заразилась коронавирусом

Джен Псаки заразилась коронавирусом

Она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя президентской администрации США.При этом отмечается, что Псаки не сопровождала делегацию США на саммит G20, а также не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды.Как отметила пресс-секретарь, контакта с президентом или высокопоставленными членами администрации у нее не было со среды.Четыре дня после последнего контакта с американским лидером тесты показывали отсутствие вируса, подчеркнула Псаки. "В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга", - заявила Псаки.Она отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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