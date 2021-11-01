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Джен Псаки заразилась коронавирусом
Джен Псаки заразилась коронавирусом
Она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T15:04+0400
2021-11-01T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя президентской администрации США.При этом отмечается, что Псаки не сопровождала делегацию США на саммит G20, а также не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды.Как отметила пресс-секретарь, контакта с президентом или высокопоставленными членами администрации у нее не было со среды.Четыре дня после последнего контакта с американским лидером тесты показывали отсутствие вируса, подчеркнула Псаки. "В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга", - заявила Псаки.Она отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, в мире, белый дом
Джен Псаки заразилась коронавирусом
Она не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление представителя президентской администрации США.
При этом отмечается, что Псаки не сопровождала делегацию США на саммит G20, а также не контактировала с президентом США Джо Байденом и представителями администрации со среды.
"В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке по семейным обстоятельствам, в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус", - говорится в заявлении Псаки.
Как отметила пресс-секретарь, контакта с президентом или высокопоставленными членами администрации у нее не было со среды.
Четыре дня после последнего контакта с американским лидером тесты показывали отсутствие вируса, подчеркнула Псаки.
"В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга", - заявила Псаки.
Она отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов и работает из дома.
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