https://sputnik-georgia.ru/20211101/evropeyskiy-bank-prodolzhit-pomogat-gruzii-razvivat-ekonomiku-261705277.html

Европейский банк продолжит помогать Грузии развивать экономику

Европейский банк продолжит помогать Грузии развивать экономику

Приоритетной задачей Банка в Грузии является содействие дальнейшему развитию частного сектора, обеспечение большей инклюзивности в экономике, заявила глава... 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T23:43+0400

2021-11-01T23:43+0400

2021-11-02T00:04+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжит тесное и плодотворное сотрудничество с правительством Грузии, заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Премьер Грузии и глава ЕБРР провели встречу в рамках 26-ой конференции ООН по изменению климата в Глазго."При содействии ЕБРР, Грузия осуществила множество важных реформ и сотни проектов в рамках портфеля в 4 миллиарда евро. Роль Европейского банка реконструкции и развития имеет решающее значение на пути Грузии к экономическим преобразованиям и европейским устремлениям", - написал Гарибашвили на своей странице в Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. На сегодняшний день в страну вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе.Глава ЕБРР назвала приоритетной задачей Банка содействие дальнейшему развитию частного сектора, обеспечение большей инклюзивности в экономике, укрепление человеческого капитала и развитие инфраструктуры, а также транспорта и коммуникаций, отметив что сотрудничество с властями Грузии будет продолжено и в будущем.Президент ЕБРР подчеркнула важность политической стабильности в Грузии, и отметила, что после выборов необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития.Одной из тем разговора были проблемы, связанные с пандемией Covid-19, и роли Банка как в реагировании на них, так и в процессе восстановления после пандемии.Кроме того, стороны обсудили возможные конкретные области сотрудничества в различных секторах, а также важность поддержки малых и средних предприятий, которая имеет решающее значение для обеспечения устойчивости и инклюзивности экономики страны.ЕБРР играет важную роль для восстановления экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210704/Biznes-v-Gruzii-poluchit-dopolnitelnuyu-pomosch-252207916.html

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, ебрр