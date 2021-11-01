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Европейский банк продолжит помогать Грузии развивать экономику
Европейский банк продолжит помогать Грузии развивать экономику
Приоритетной задачей Банка в Грузии является содействие дальнейшему развитию частного сектора, обеспечение большей инклюзивности в экономике, заявила глава... 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T23:43+0400
2021-11-01T23:43+0400
2021-11-02T00:04+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжит тесное и плодотворное сотрудничество с правительством Грузии, заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Премьер Грузии и глава ЕБРР провели встречу в рамках 26-ой конференции ООН по изменению климата в Глазго."При содействии ЕБРР, Грузия осуществила множество важных реформ и сотни проектов в рамках портфеля в 4 миллиарда евро. Роль Европейского банка реконструкции и развития имеет решающее значение на пути Грузии к экономическим преобразованиям и европейским устремлениям", - написал Гарибашвили на своей странице в Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. На сегодняшний день в страну вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе.Глава ЕБРР назвала приоритетной задачей Банка содействие дальнейшему развитию частного сектора, обеспечение большей инклюзивности в экономике, укрепление человеческого капитала и развитие инфраструктуры, а также транспорта и коммуникаций, отметив что сотрудничество с властями Грузии будет продолжено и в будущем.Президент ЕБРР подчеркнула важность политической стабильности в Грузии, и отметила, что после выборов необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития.Одной из тем разговора были проблемы, связанные с пандемией Covid-19, и роли Банка как в реагировании на них, так и в процессе восстановления после пандемии.Кроме того, стороны обсудили возможные конкретные области сотрудничества в различных секторах, а также важность поддержки малых и средних предприятий, которая имеет решающее значение для обеспечения устойчивости и инклюзивности экономики страны.ЕБРР играет важную роль для восстановления экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, ебрр
Европейский банк продолжит помогать Грузии развивать экономику
23:43 01.11.2021 (обновлено: 00:04 02.11.2021)
Приоритетной задачей Банка в Грузии является содействие дальнейшему развитию частного сектора, обеспечение большей инклюзивности в экономике, заявила глава ЕБРР
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжит тесное и плодотворное сотрудничество с правительством Грузии, заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Премьер Грузии и глава ЕБРР провели встречу в рамках 26-ой конференции ООН по изменению климата в Глазго.
"При содействии ЕБРР, Грузия осуществила множество важных реформ и сотни проектов в рамках портфеля в 4 миллиарда евро. Роль Европейского банка реконструкции и развития имеет решающее значение на пути Грузии к экономическим преобразованиям и европейским устремлениям", - написал Гарибашвили на своей странице в
Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. На сегодняшний день в страну вложено 4 миллиарда евро в более чем 250 проектов, в том числе 87% в частном секторе.
Глава ЕБРР назвала приоритетной задачей Банка содействие дальнейшему развитию частного сектора, обеспечение большей инклюзивности в экономике, укрепление человеческого капитала и развитие инфраструктуры, а также транспорта и коммуникаций, отметив что сотрудничество с властями Грузии будет продолжено и в будущем.
Президент ЕБРР подчеркнула важность политической стабильности в Грузии, и отметила, что после выборов необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития.
Одной из тем разговора были проблемы, связанные с пандемией Covid-19, и роли Банка как в реагировании на них, так и в процессе восстановления после пандемии.
Кроме того, стороны обсудили возможные конкретные области сотрудничества в различных секторах, а также важность поддержки малых и средних предприятий, которая имеет решающее значение для обеспечения устойчивости и инклюзивности экономики страны.
ЕБРР играет важную роль для восстановления экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.
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