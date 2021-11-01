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Гарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго
Гарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго
Все страны и регионы должны работать вместе, чтобы противостоять климатическому кризису, заявил грузинский премьер 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T22:19+0400
2021-11-01T23:25+0400
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ираклий гарибашвили
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экология в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сегодня мы все должны пообещать нашей молодежи и будущим поколениям, что позаботимся о планете Земля и сохраним ее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции ООН по изменению климата.Как отметил премьер в своем выступлении, в отчете Генсека ООН по изменению климата говорится, что обязательств, взятых на себя всеми странами вместе, недостаточно для сокращения выбросов вредных газов, и подчеркнул, что необходимы большие амбиции и усилия для достижения желаемого результата.Штормы, лесные пожары и наводнения: ученые предупредили о резком ухудшении климата &gt;&gt;По словам премьера, за последние два десятилетия Кавказ с его красивыми горами, ледниками и реками потерял 40% ледников. Поэтому необходимы большие амбиции и усилия для достижения долгосрочных целей по температуре, установленных в Парижском соглашении, во избежание глобальной катастрофы.Премьер-министр отметил, что главы правительств, представители различных отраслей, научных кругов, технические эксперты и заинтересованные стороны во всех странах и регионах должны работать вместе, чтобы противостоять климатическому кризису."Сегодня в малых и больших городах и деревнях мы все должны пообещать нашей молодежи и будущим поколениям, что мы позаботимся о планете Земля и сохраним ее. Это не обсуждается, и мы обязаны действовать", - сказал Гарибашвили.Четверть городов в мире ждет катастрофа из-за изменений климата &gt;&gt;С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26). В саммите принимают участие лидеры более 120 стран, ведущие ученые, а также представители бизнеса и гражданского общества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, парижское соглашение по климату, экология в грузии

Гарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго

22:19 01.11.2021 (обновлено: 23:25 01.11.2021)
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции ООН по изменению климата
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции ООН по изменению климата - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© Government of Georgia
Все страны и регионы должны работать вместе, чтобы противостоять климатическому кризису, заявил грузинский премьер
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сегодня мы все должны пообещать нашей молодежи и будущим поколениям, что позаботимся о планете Земля и сохраним ее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции ООН по изменению климата.
Как отметил премьер в своем выступлении, в отчете Генсека ООН по изменению климата говорится, что обязательств, взятых на себя всеми странами вместе, недостаточно для сокращения выбросов вредных газов, и подчеркнул, что необходимы большие амбиции и усилия для достижения желаемого результата.
Штормы, лесные пожары и наводнения: ученые предупредили о резком ухудшении климата >>
По словам премьера, за последние два десятилетия Кавказ с его красивыми горами, ледниками и реками потерял 40% ледников. Поэтому необходимы большие амбиции и усилия для достижения долгосрочных целей по температуре, установленных в Парижском соглашении, во избежание глобальной катастрофы.

"Грузия достигнет своей цели путем диверсификации возобновляемых источников энергии, увеличивая долю энергии ветра и солнца на общем энергетическом рынке; путем внедрения низкоуглеродных подходов в области строительства, промышленности и обращения с отходами; разрабатывая экологически безопасные технологии и услуги", - заявил Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что главы правительств, представители различных отраслей, научных кругов, технические эксперты и заинтересованные стороны во всех странах и регионах должны работать вместе, чтобы противостоять климатическому кризису.
"Сегодня в малых и больших городах и деревнях мы все должны пообещать нашей молодежи и будущим поколениям, что мы позаботимся о планете Земля и сохраним ее. Это не обсуждается, и мы обязаны действовать", - сказал Гарибашвили.
Четверть городов в мире ждет катастрофа из-за изменений климата >>
С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26). В саммите принимают участие лидеры более 120 стран, ведущие ученые, а также представители бизнеса и гражданского общества.
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