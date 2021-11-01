https://sputnik-georgia.ru/20211101/garibashvili-vystupil-na-konferentsii-oon-po-izmeneniyu-klimata-v-glazgo-261704075.html

Гарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго

Гарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго

Все страны и регионы должны работать вместе, чтобы противостоять климатическому кризису, заявил грузинский премьер 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T22:19+0400

2021-11-01T22:19+0400

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общество

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грузия

ираклий гарибашвили

парижское соглашение по климату

экология в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сегодня мы все должны пообещать нашей молодежи и будущим поколениям, что позаботимся о планете Земля и сохраним ее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции ООН по изменению климата.Как отметил премьер в своем выступлении, в отчете Генсека ООН по изменению климата говорится, что обязательств, взятых на себя всеми странами вместе, недостаточно для сокращения выбросов вредных газов, и подчеркнул, что необходимы большие амбиции и усилия для достижения желаемого результата.Штормы, лесные пожары и наводнения: ученые предупредили о резком ухудшении климата >>По словам премьера, за последние два десятилетия Кавказ с его красивыми горами, ледниками и реками потерял 40% ледников. Поэтому необходимы большие амбиции и усилия для достижения долгосрочных целей по температуре, установленных в Парижском соглашении, во избежание глобальной катастрофы.Премьер-министр отметил, что главы правительств, представители различных отраслей, научных кругов, технические эксперты и заинтересованные стороны во всех странах и регионах должны работать вместе, чтобы противостоять климатическому кризису."Сегодня в малых и больших городах и деревнях мы все должны пообещать нашей молодежи и будущим поколениям, что мы позаботимся о планете Земля и сохраним ее. Это не обсуждается, и мы обязаны действовать", - сказал Гарибашвили.Четверть городов в мире ждет катастрофа из-за изменений климата >>С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26). В саммите принимают участие лидеры более 120 стран, ведущие ученые, а также представители бизнеса и гражданского общества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, парижское соглашение по климату, экология в грузии