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Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
Для трех грузинских спортсменов Гран-при Венгрии стал дебютным соревнованием такого ранга 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T19:54+0400
2021-11-01T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Грузинские каратисты Лука Лобжанидзе (-57 кг) и Лука Каджая (-68 кг) завоевали бронзовые медали на Гран-при Венгрии в Будапеште.В турнире приняли участие пять грузинских спортсменов. Помимо вышеупомянутых призеров в состав сборной вошли: Джемо Микеладзе, Константин Кодуа и Лика Хурцилава. Стоит отметить, что для трех спортсменов это были дебютные соревнования такого ранга.В общей сложности в Гран-при Венгрии приняли участие представители 16 стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
19:54 01.11.2021 (обновлено: 19:59 01.11.2021)
Для трех грузинских спортсменов Гран-при Венгрии стал дебютным соревнованием такого ранга
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Грузинские каратисты Лука Лобжанидзе (-57 кг) и Лука Каджая (-68 кг) завоевали бронзовые медали на Гран-при Венгрии в Будапеште.
В турнире приняли участие пять грузинских спортсменов. Помимо вышеупомянутых призеров в состав сборной вошли: Джемо Микеладзе, Константин Кодуа и Лика Хурцилава. Стоит отметить, что для трех спортсменов это были дебютные соревнования такого ранга.
В общей сложности в Гран-при Венгрии приняли участие представители 16 стран.
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