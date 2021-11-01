https://sputnik-georgia.ru/20211101/gruzinskie-karatisty-zavoevali-dve-bronzovye-medali-na-gran-pri-vengrii-261700787.html

Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии

Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии

Для трех грузинских спортсменов Гран-при Венгрии стал дебютным соревнованием такого ранга 01.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Грузинские каратисты Лука Лобжанидзе (-57 кг) и Лука Каджая (-68 кг) завоевали бронзовые медали на Гран-при Венгрии в Будапеште.В турнире приняли участие пять грузинских спортсменов. Помимо вышеупомянутых призеров в состав сборной вошли: Джемо Микеладзе, Константин Кодуа и Лика Хурцилава. Стоит отметить, что для трех спортсменов это были дебютные соревнования такого ранга.В общей сложности в Гран-при Венгрии приняли участие представители 16 стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20180216/gruzinskaya-shkola-karate-kak-treniruyutsa-malenkie-sportsmeni-239327180.html

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