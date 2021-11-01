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Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
Для трех грузинских спортсменов Гран-при Венгрии стал дебютным соревнованием такого ранга 01.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-01T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Грузинские каратисты Лука Лобжанидзе (-57 кг) и Лука Каджая (-68 кг) завоевали бронзовые медали на Гран-при Венгрии в Будапеште.В турнире приняли участие пять грузинских спортсменов. Помимо вышеупомянутых призеров в состав сборной вошли: Джемо Микеладзе, Константин Кодуа и Лика Хурцилава. Стоит отметить, что для трех спортсменов это были дебютные соревнования такого ранга.В общей сложности в Гран-при Венгрии приняли участие представители 16 стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, карате

Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии

19:54 01.11.2021 (обновлено: 19:59 01.11.2021)
© Karate DO GskaНаграждение победителей Гран-при по карате в Венгрии
Награждение победителей Гран-при по карате в Венгрии - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© Karate DO Gska
Для трех грузинских спортсменов Гран-при Венгрии стал дебютным соревнованием такого ранга
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Грузинские каратисты Лука Лобжанидзе (-57 кг) и Лука Каджая (-68 кг) завоевали бронзовые медали на Гран-при Венгрии в Будапеште.
В турнире приняли участие пять грузинских спортсменов. Помимо вышеупомянутых призеров в состав сборной вошли: Джемо Микеладзе, Константин Кодуа и Лика Хурцилава. Стоит отметить, что для трех спортсменов это были дебютные соревнования такого ранга.
Грузинская школа карате: как тренируются маленькие спортсмены - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2018
Грузинская школа карате: как тренируются маленькие спортсмены
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В общей сложности в Гран-при Венгрии приняли участие представители 16 стран.
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