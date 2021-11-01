https://sputnik-georgia.ru/20211101/gruzinskie-tennisistki-udachno-vystupili-na-turnirakh-v-rumynii-i-frantsii-261673346.html

Грузинские теннисистки удачно выступили на турнирах в Румынии и Франции

Грузинские теннисистки удачно выступили на турнирах в Румынии и Франции

Для Горгодзе это уже третий успех в парных соревнованиях нынешней осенью, а для Болквадзе – девятый в карьере в турнирах под эгидой ITF 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T07:32+0400

2021-11-01T07:32+0400

2021-11-01T07:59+0400

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мариам болквадзе

грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Грузинские теннисистки Екатерина Горгодзе и Мариам Болквадзе выиграли турниры в парном разряде в Румынии и Франции соответственно.Горгодзе в дуэте с румынкой Ириной Барэ стала победительницей турнира из серии WTA в Клуже. В финале грузино-румынская пара взяла верх над сербско-нидерландским дуэтом Александра Крунич/Лесли Керкхове в трех сетах – 4:6, 6:1, 11:9.Для Горгодзе это уже третий успех в парных соревнованиях нынешней осенью. В сентябре грузинская теннисистка выиграла турниры в Карлсруэ, кстати, вместе с Барэ, а также турнир в Валенсии (вместе с Исалин Бонавантюр из Бельгии).Что касается Мариам Болквадзе, то в паре с Самантой Маррей из Великобритании, грузинка стала победительницей турнира из серии ITF во Франции. В финале грузино-британский дуэт в двух сетах – 7:6, 6:0 – обыграл французскую пару Леолия Жанжан/Одри Алби.Для 23-летней Болквадзе эта победа стала девятой в карьере в турнирах под эгидой ITF. В текущем сезоне грузинка выиграла турнир в Нур-Султане (Казахстан) в паре с россиянкой Екатериной Яшиной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, екатерина горгодзе, теннис, мариам болквадзе, грузинские теннисисты на международных турнирах