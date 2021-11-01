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Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2021? Церковный календарь

Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2021? Церковный календарь

Дмитриевская родительская суббота - день всеобщего поминовения усопших, в 2021-м выпадает на 6 ноября – в этот день в православных храмах проводят поминальные... 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T17:31+0400

2021-11-01T17:31+0400

2021-11-01T17:31+0400

справки

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Это последняя родительская суббота в году, когда в церквях поминают умерших православных христиан особым образом.У Дмитриевской родительской субботы постоянной даты в церковном календаре нет –отмечают ее ежегодно в субботу, перед днем поминовения великомученика Димитрия Солунского, который празднуют 8 ноября.Дмитриевская родительская субботаПредание повествует, что Дмитрий Донской установил этот поминальный день более шести веков назад для почитания памяти воинов, погибших в ходе знаменитой Куликовской битвы в сентябре 1380 года. В те далекие времена на Куликовом поле погибли более 100 тысяч воинов.Князь Дмитрий, одержав победу столь дорогой ценой, распустил оставшихся в живых солдат по домам, а сам отправился в Троице-Сергиев монастырь, где почтил память погибших в сражении героев.Со временем в Дмитриевскую субботу, которую по церковному календарю ежегодно отмечают перед днем Святого Димитрия Солунского, стали поминать всех усопших. Имя Святого, изображенного на иконах в виде воина в пернатых доспехах с копьем и мечом в руках, связывали всегда с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества.В церковном календаре всего семь родительских суббот – умершие в эти дни, по молитвам церкви, могут получить освобождение от загробных наказаний.Вселенские особо выделяют среди родительских суббот – в эти дни совершаются вселенские панихиды, во время которых молитвенно поминает вообще всех почивших.В году две Вселенские родительские субботы: по церковному календарю Мясопустную, отмечают за неделю до начала Великого поста, а Троицкую – в канун праздника Пятидесятницы.Остальные родительские субботы предназначены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.В Дмитриевскую, как и в любую другую родительскую субботу, поминают усопших родителей – в церквях проводят поминальные литургии, панихиды для поддержания памяти умерших и освобождении их от грехов, совершенных ими когда-то.Панихиду проводят и в пятницу вечером - накануне родительской субботы.В Дмитриевскую родительскую субботу люди посещают также кладбище – приводят в порядок могилки и молятся за упокой души покойников. Если посетить церковь в Дмитриевскую родительскую субботу не удалось, помолиться за усопших можно и дома.Материал подготовлен на основе открытых материалов

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