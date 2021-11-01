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https://sputnik-georgia.ru/20211101/kakogo-chisla-prazdnuyut-den-materi-v-rossii-2021-261685510.html
Какого числа празднуют День матери в России 2021
Какого числа празднуют День матери в России 2021
День матери - самого главного человека в нашей жизни, которая дарит нам заботу и любовь, ежегодно в России празднуют в ноябре
2021-11-01T13:02+0400
2021-11-01T13:02+0400
справки
день матери
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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете какого числа празднуют День матери в России в 2021 году.Какого числа День матери в России?В России День матери ежегодно празднуют в последнее воскресенье ноября – в 2021-м праздник выпадает на 28 число.На государственном уровне День матери в России установили в 1998 году по инициативе Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Госдумы РФ.Несмотря на молодость, праздник День матери, к которому никто не остается равнодушным, занимает почетное место среди многочисленных торжеств, отмечаемых в России.День матери установили в России для поддержания традиций, таких как бережное отношения к женщине, укрепление семейных устоев, а также для того, чтобы особо отметить значение матери в жизни каждого человека.Матерей чтят в этот день по всей России. В праздник обычно проводят посвященные мамам торжественные приемы, концерты, фестивали, конкурсы и выставки.Вручают в День матери также медали, дипломы, почетные знаки, премии и звания, учрежденные в более чем 60 субъектах России.В День матери с 2011 года проводится Всероссийская социальная акция "Мама! Я тебя люблю!", организованная благотворительным фондом "Связь Поколений".Всем матерям в России в этот день говорят слова благодарности за любовь, нежность и ласку, которые они дарят детям.Особое внимание в этот день уделяют многодетным мамам, матерям-одиночкам, а также женщинам, которые добились успехов в воспитании детей.Как будут праздновать День матери в условиях пандемии коронавируса в 2021-м трудно сказать. В прошлом году из-за угрозы распространения опасной инфекции массовые мероприятия отменили.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , день матери

Какого числа празднуют День матери в России 2021

13:02 01.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЖенщина с ребенком в коляске переходит дорогу по зебре
Женщина с ребенком в коляске переходит дорогу по зебре - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
День матери – самого главного человека в нашей жизни, которая дарит нам заботу и любовь, ежегодно в России празднуют в ноябре
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете какого числа празднуют День матери в России в 2021 году.

Какого числа День матери в России?

В России День матери ежегодно празднуют в последнее воскресенье ноября – в 2021-м праздник выпадает на 28 число.
На государственном уровне День матери в России установили в 1998 году по инициативе Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Госдумы РФ.
Несмотря на молодость, праздник День матери, к которому никто не остается равнодушным, занимает почетное место среди многочисленных торжеств, отмечаемых в России.
© Pixabay / CparksБеременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
Беременная женщина
© Pixabay / Cparks
День матери установили в России для поддержания традиций, таких как бережное отношения к женщине, укрепление семейных устоев, а также для того, чтобы особо отметить значение матери в жизни каждого человека.
Матерей чтят в этот день по всей России. В праздник обычно проводят посвященные мамам торжественные приемы, концерты, фестивали, конкурсы и выставки.
Вручают в День матери также медали, дипломы, почетные знаки, премии и звания, учрежденные в более чем 60 субъектах России.
В День матери с 2011 года проводится Всероссийская социальная акция "Мама! Я тебя люблю!", организованная благотворительным фондом "Связь Поколений".
© Pixabay / PexelsБеременная женщина
Беременная женщина - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
Беременная женщина
© Pixabay / Pexels
Всем матерям в России в этот день говорят слова благодарности за любовь, нежность и ласку, которые они дарят детям.
Особое внимание в этот день уделяют многодетным мамам, матерям-одиночкам, а также женщинам, которые добились успехов в воспитании детей.
Как будут праздновать День матери в условиях пандемии коронавируса в 2021-м трудно сказать. В прошлом году из-за угрозы распространения опасной инфекции массовые мероприятия отменили.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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