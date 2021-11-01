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https://sputnik-georgia.ru/20211101/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-noyabrya-2021-261545447.html
Какой сегодня церковный праздник: 1 ноября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 1 ноября 2021
По православному церковному календарю 1 ноября отмечают день памяти cвятых Иоиля, Уара, Клеопатры, Садока и других 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T01:00+0400
2021-11-01T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк ИоильПо церковному календарю 1 ноября поминают пророка Иоиля, жившего за 800 лет до Рождества Христова – одного из 12 малых пророков. Происходил будущий святой из колена Рувимова. Он предсказал прекращение ветхозаветных жертвоприношений и запустение Иерусалима. Пророк предсказал, что наступит время, когда Святой Дух, по вере Спасителя мира будет изливаться на всякую плоть.Мученик УарПо церковному календарю 1 ноября поминают мученика Уара, пострадавшего за веру в конце III - начале IV века.Жил будущий святой в Египте. Будучи военачальником и тайным христианином, Уар помогал многим гонимым и заключенным исповедникам. Он посещал узников ночью, принося им пищу и перевязывая их раны.Паломничество в Грузию - шпаргалка для тех, чьи финансы поют романсы &gt;&gt;&gt;Как-то Уар пробеседовал с семью христианскими учителями, осужденными на смерть, всю ночь, а утром пошел вместе с ними на казнь. Видя непоколебимость веры военачальника, судья велел его жестоко пытать. Во время пыток мученик скончался. Затем казнили и христианских учителей. Произошло это в 307 году.Блаженная КлеопатраПо церковному календарю 1 ноября поминают блаженную Клеопатру, жившую в конце III - начале IV века.Происходила будущая святая из села Едра, расположенного близ горы Фавор в Палестине. Блаженная, видя добровольные мучения святого Уара, похоронила с почестями его тело на своей родине.Единственный сын Клеопатры Иоанн, получив почетную офицерскую должность, скоропостижно скончался. Блаженная, горько рыдая, молила мученика воскресить сына. Женщина утешилась, когда во сне ей предстали мученик и ее сын в блистающих одеждах и в венцах.Поняв, что ее сына Господь принял в небесное воинство, она, раздав имение нищим, стала жить при храме, построенном ею над мощами мученика Уара и ее сына, и проводила время в молитве и посте. Она скончалась через семь лет праведной жизни, примерно в 327-м.Святые мученикиПо церковному календарю 1 ноября поминают священномученика Садока, епископа Персидского, и вместе с ним 128 мучеников, которые пострадали при царе Сапоре II в Персии (342-344).По святым местам Грузии: Мцхета &gt;&gt;&gt;Однажды епископ увидел во сне святого Симеона, своего предшественника, предупреждающего его о предстоящей мученической смерти.Вскоре царь Сапор, преследующий христиан, приказал схватить священномученика вместе с его клиром и паствой – всего 128 человек, в том числе девять дев.Всех задержанных в течение пяти месяцев жестоко пытали, принуждая отречься и поклониться языческим идолам. Когда пытки не принесли желаемых результатов, священномученика Садока и вместе с ним 128 мучеников казнили. Им отрубили головы. Произошло это в 342 году.ИмениныПо церковному календарю 1 ноября именины отмечают Дмитрий, Евсей, Леонтий, Иван, Сергей, Флор и Феликс.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 1 ноября 2021

01:00 01.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГорящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели
Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 1 ноября отмечают день памяти cвятых Иоиля, Уара, Клеопатры, Садока и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Иоиль

По церковному календарю 1 ноября поминают пророка Иоиля, жившего за 800 лет до Рождества Христова – одного из 12 малых пророков. Происходил будущий святой из колена Рувимова. Он предсказал прекращение ветхозаветных жертвоприношений и запустение Иерусалима. Пророк предсказал, что наступит время, когда Святой Дух, по вере Спасителя мира будет изливаться на всякую плоть.

Мученик Уар

По церковному календарю 1 ноября поминают мученика Уара, пострадавшего за веру в конце III - начале IV века.
Жил будущий святой в Египте. Будучи военачальником и тайным христианином, Уар помогал многим гонимым и заключенным исповедникам. Он посещал узников ночью, принося им пищу и перевязывая их раны.
Паломничество в Грузию - шпаргалка для тех, чьи финансы поют романсы >>>
Как-то Уар пробеседовал с семью христианскими учителями, осужденными на смерть, всю ночь, а утром пошел вместе с ними на казнь. Видя непоколебимость веры военачальника, судья велел его жестоко пытать. Во время пыток мученик скончался. Затем казнили и христианских учителей. Произошло это в 307 году.

Блаженная Клеопатра

По церковному календарю 1 ноября поминают блаженную Клеопатру, жившую в конце III - начале IV века.
Происходила будущая святая из села Едра, расположенного близ горы Фавор в Палестине. Блаженная, видя добровольные мучения святого Уара, похоронила с почестями его тело на своей родине.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Единственный сын Клеопатры Иоанн, получив почетную офицерскую должность, скоропостижно скончался. Блаженная, горько рыдая, молила мученика воскресить сына. Женщина утешилась, когда во сне ей предстали мученик и ее сын в блистающих одеждах и в венцах.
Поняв, что ее сына Господь принял в небесное воинство, она, раздав имение нищим, стала жить при храме, построенном ею над мощами мученика Уара и ее сына, и проводила время в молитве и посте. Она скончалась через семь лет праведной жизни, примерно в 327-м.

Святые мученики

По церковному календарю 1 ноября поминают священномученика Садока, епископа Персидского, и вместе с ним 128 мучеников, которые пострадали при царе Сапоре II в Персии (342-344).
По святым местам Грузии: Мцхета >>>
Однажды епископ увидел во сне святого Симеона, своего предшественника, предупреждающего его о предстоящей мученической смерти.
Вскоре царь Сапор, преследующий христиан, приказал схватить священномученика вместе с его клиром и паствой – всего 128 человек, в том числе девять дев.
Всех задержанных в течение пяти месяцев жестоко пытали, принуждая отречься и поклониться языческим идолам. Когда пытки не принесли желаемых результатов, священномученика Садока и вместе с ним 128 мучеников казнили. Им отрубили головы. Произошло это в 342 году.

Именины

По церковному календарю 1 ноября именины отмечают Дмитрий, Евсей, Леонтий, Иван, Сергей, Флор и Феликс.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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