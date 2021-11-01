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Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить
Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить
Глава МИД Лавров: на заседаниях Совета Россия-НАТО альянс хотел научить Москву жить 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T14:49+0400
2021-11-01T14:49+0400
2021-11-01T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Североатлантический альянс хотел научить Москву жить на заседаниях совета Россия-НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.Он отметил, что "вопрос закрыт", а НАТО при необходимости может обращаться к послу РФ в Бельгии.Лавров ранее объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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россия, новости, нато, сергей лавров, новости из россии
Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить
Глава МИД Лавров: на заседаниях Совета Россия-НАТО альянс хотел научить Москву жить
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Североатлантический альянс хотел научить Москву жить на заседаниях совета Россия-НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, передает РИА Новости
со ссылкой на газету Corriere della Sera.
"НАТО, когда еще были заседания совета Россия-НАТО с нашими представителями, хотела только научить нас жить, каждый раз прося провести Совет для обсуждения Украины. В этом был их интерес, усилить пропаганду и проводить давление на Россию", – заявил Лавров.
Он отметил, что "вопрос закрыт", а НАТО при необходимости может обращаться к послу РФ в Бельгии.
Лавров ранее объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
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