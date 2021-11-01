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Почему для прививающихся опасно вегетарианство? Ответ врача

Почему для прививающихся опасно вегетарианство? Ответ врача

Во Всемирный день вегана, который традиционно отмечается 1 ноября, медики рассказали о некоторых минусах этой системы питания во время вакцинирования 01.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Люди, придерживающиеся вегетарианской системы питания, исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от коронавируса, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.Ежегодно 1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.Во время формирования иммунитета, как утверждает медик, крайне важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов – вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.Ученые: женщины-вегетарианки рискуют здоровьем своих будущих детей >>>Врач Тимур Асанов в этом мнение не одинок. О том, что диета вегетарианцев из-за дефицита в рационе полноценных белков способна негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от коронавирусной инфекции, заявляет и врач-терапевт Мария Владимирова."Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", – отметила Владимирова.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, здоровье, вегетарианство, вакцинация от коронавируса