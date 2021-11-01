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https://sputnik-georgia.ru/20211101/pochemu-dlya-privivayuschikhsya-opasno-vegetarianstvo-otvet-vracha-261678182.html
Почему для прививающихся опасно вегетарианство? Ответ врача
Почему для прививающихся опасно вегетарианство? Ответ врача
Во Всемирный день вегана, который традиционно отмечается 1 ноября, медики рассказали о некоторых минусах этой системы питания во время вакцинирования 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T10:44+0400
2021-11-01T10:53+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Люди, придерживающиеся вегетарианской системы питания, исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от коронавируса, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.Ежегодно 1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.Во время формирования иммунитета, как утверждает медик, крайне важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов – вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.Ученые: женщины-вегетарианки рискуют здоровьем своих будущих детей &gt;&gt;&gt;Врач Тимур Асанов в этом мнение не одинок. О том, что диета вегетарианцев из-за дефицита в рационе полноценных белков способна негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от коронавирусной инфекции, заявляет и врач-терапевт Мария Владимирова."Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", – отметила Владимирова.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, здоровье, вегетарианство, вакцинация от коронавируса

Почему для прививающихся опасно вегетарианство? Ответ врача

10:44 01.11.2021 (обновлено: 10:53 01.11.2021)
© Flickr / nocivegliaОвощи
Овощи - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© Flickr / nociveglia
Во Всемирный день вегана, который традиционно отмечается 1 ноября, медики рассказали о некоторых минусах этой системы питания во время вакцинирования
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Люди, придерживающиеся вегетарианской системы питания, исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от коронавируса, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.
Ежегодно 1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.

"Вакцина от COVID-19 ставится с целью выработки антител на вирус. Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку", – сказал врач-терапевт Тимур Асанов.

Во время формирования иммунитета, как утверждает медик, крайне важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов – вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.
Ученые: женщины-вегетарианки рискуют здоровьем своих будущих детей >>>
Врач Тимур Асанов в этом мнение не одинок. О том, что диета вегетарианцев из-за дефицита в рационе полноценных белков способна негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от коронавирусной инфекции, заявляет и врач-терапевт Мария Владимирова.
"Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", – отметила Владимирова.
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