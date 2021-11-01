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Премьер Грузии примет участие в саммите ООН по климату в Глазго
Премьер Грузии примет участие в саммите ООН по климату в Глазго
В понедельник Гарибишвали выступит на саммите с обращением, в котором отметит необходимость совместной работы для решения проблем, связанных с пандемией и с... 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T07:01+0400
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грузия
ираклий гарибашвили
оон
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 26-й Конференции ООН по изменению климата 1 и 2 ноября в шотландском Глазго, сообщает пресс-служба главы правительства.Вместе с Ираклием Гарибашвили в Глазго вылетели вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили.По сообщению пресс-службы, Ираклий Гарибашвили 1 ноября обратится к участникам саммита. Он сосредоточит внимание на важности совместной работы для решения проблем, связанных с пандемией и с изменением климата.Известно, что в рамках конференции премьер-министр Грузии проведет двусторонние встречи на высоком уровне.С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26). В саммите примут участие лидеры более 120 стран, ведущие ученые, а также представители бизнеса и гражданского общества.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, ираклий гарибашвили, оон, парижское соглашение по климату

Премьер Грузии примет участие в саммите ООН по климату в Глазго

07:01 01.11.2021 (обновлено: 08:46 01.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir AstapkovichЧасовая башня Толбут в Глазго.
Часовая башня Толбут в Глазго. - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
В понедельник Гарибишвали выступит на саммите с обращением, в котором отметит необходимость совместной работы для решения проблем, связанных с пандемией и с изменением климата
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 26-й Конференции ООН по изменению климата 1 и 2 ноября в шотландском Глазго, сообщает пресс-служба главы правительства.
Вместе с Ираклием Гарибашвили в Глазго вылетели вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили.
По сообщению пресс-службы, Ираклий Гарибашвили 1 ноября обратится к участникам саммита. Он сосредоточит внимание на важности совместной работы для решения проблем, связанных с пандемией и с изменением климата.
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Известно, что в рамках конференции премьер-министр Грузии проведет двусторонние встречи на высоком уровне.
С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26). В саммите примут участие лидеры более 120 стран, ведущие ученые, а также представители бизнеса и гражданского общества.
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