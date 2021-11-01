https://sputnik-georgia.ru/20211101/sergey-lavrov-prinimaet-uchastie-v-sammite-g20-v-rime---video-261676228.html

Сергей Лавров принимает участие в саммите G20 в Риме - видео

Сергей Лавров принимает участие в саммите G20 в Риме - видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров очно участвует в саммите G20 в Риме. Смотрите в видео выступление дипломата 01.11.2021, Sputnik Грузия

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саммит g-20

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Лидеры стран "Группы двадцати" собрались в Италии, чтобы обсудить актуальные мировые проблемы. На полях саммита глава МИД России также проведет ряд двусторонних встреч.Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, турецким и французским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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