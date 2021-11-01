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Сергей Лавров принимает участие в саммите G20 в Риме - видео
Сергей Лавров принимает участие в саммите G20 в Риме - видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров очно участвует в саммите G20 в Риме. Смотрите в видео выступление дипломата 01.11.2021, Sputnik Грузия
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Лидеры стран "Группы двадцати" собрались в Италии, чтобы обсудить актуальные мировые проблемы. На полях саммита глава МИД России также проведет ряд двусторонних встреч.Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, турецким и французским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
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политика, россия, видео, мультимедиа, сергей лавров, саммит g-20, видео

Сергей Лавров принимает участие в саммите G20 в Риме - видео

10:07 01.11.2021
© video: Sputnik
Министр иностранных дел России Сергей Лавров очно участвует в саммите G20 в Риме. Смотрите в видео выступление дипломата
Лидеры стран "Группы двадцати" собрались в Италии, чтобы обсудить актуальные мировые проблемы. На полях саммита глава МИД России также проведет ряд двусторонних встреч.
Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, турецким и французским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
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